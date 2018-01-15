﻿美券商攻港 每單僅54元

稚子無辜，何忍毒手！過去一周屯門五歲小臨臨疑遭父母虐殺慘劇，震撼全港，不少人也為小臨臨落淚。對於如此可愛、天真爛漫的小女孩，何以忍心施虐至死，心裏一直追問是甚麼原因？從報道看到小臨臨及八歲哥哥身體傷勢後，更是加倍傷感，就如勞工及福利局局長羅致光在網誌寫道：「心情難免有點激動，更會問我們做少了些甚麼？」 過去一星期，小臨臨短暫的生命，揭露了我們社會保障兒童的制度何其脆弱，小學社工早已匯報了八歲哥哥懷疑受虐，社署卻未有接手，不了了之下，錯失了及早發現、及早介入的機會；小臨臨就讀的幼稚園，校方初時堅稱她退學前並無異樣，但一名老師在社交網站的痛心留言，似暗示早已知情，只是沒做跟進，...

2018-01-15