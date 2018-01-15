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﻿美券商攻港 每單僅54元

2018-01-15 列印
　　在佣金定價上向來進取的美國大型券商TD Ameritrade，今年進軍香港，開設德美利證券香港，提供美股及芝加哥期權交易所（CBOE）比特幣期貨等網上買賣服務，每單佣金劃一收費6.95美元，即僅約54.4港元。TD Ameritrade行政總裁Tim Hockey認為，亞洲投資者屬活躍投資者，買賣頻率一般高出美國7倍。

　　德美利證券香港行政總裁梁偉基表示，吸納客戶對象對象是普通投資者，服務平台提供公司業績、分析報告及技術指標等數據，客戶開戶後可免費使用數據資料，該行只是向客戶劃一收取每單交易6.95美元的佣金。
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