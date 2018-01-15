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﻿威揚酒業冀擴闊客源

2018-01-15 列印
　　由全國政協委員楊志紅坐鎮的威揚酒業（8509）行政總裁王姿潞表示，紅酒價格目前仍處於上升趨勢，市場需求仍保持增長，預計中長期價格會維持穩定，部分並會繼續上揚。影響單一品種紅酒價格的因素，包括出產年份及出產地，較為罕見的例如82年法國出品葡萄質量較高的產品，價格也會相對較高。

　　截至去年6月尾的3個月頂級珍藏紅酒平均每支售價高達3153元，精選紅酒達110元，而白酒就為337元。王姿潞表示，未來擬進一步拓展威士忌及干邑業務。

　　目前威揚本地批發及零售佔比分別為6成及4成，她期望能擴充客源提升零售部分佔比，目標為未來1至2年，在目前僅1家西營盤零售店舖的基礎上，再在本港增多1至2家，正物色合適地點。
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