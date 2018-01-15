﻿市場簡訊

世茂房地產（813）以23.25億元人民幣，收購西安市未央區北辰大道與北三環立交西南角，總地盤面積約46.88萬平方米，項目土地總地盤面積約25.51萬平方米。



丘鈦科技（1478）發盈喜，預期2017年12月底止年度，股東溢利增長逾一倍，2016年賺1.91億元人民幣。面對激烈的市場競爭，雖然攝像頭模組出貨數量按年下降，但攝像頭模組的產品結構優化明顯致使攝像頭模組平均銷售單價穩步提升，令得攝像頭模組銷售收入實現穩健增長；攝像頭模組的產品結構明顯優化，令得攝像頭模組產品附加值增加，導致攝像頭模組產品的毛利率提升。



南韓金融委員會公佈，虛擬貨幣監管後續措施，以監管虛擬貨幣交易中的投機行為。後續措施包括，利用虛擬帳戶交易虛擬貨幣的投資者，若拒絕確認實名，將被限制存款，以及擴大反壟斷執法機關對虛擬貨幣交易機構的調查許可權。



騰訊（700）主席馬化騰指，新型網絡犯罪日益產業化、智慧化、國際化，中國的網絡犯罪集團的技術亦處於全球領先水準，會利用AI神經網絡破解網絡登錄驗證碼的技術， 而AI技術又加快了業數據庫中竊取用戶數據的速度。去年騰訊曾協助警方打破中國AI技術破解驗證碼的最大平台，並由此挖掘出從撞庫盜號、破解驗證碼，到販賣市民資訊、實施網絡詐騙的整條犯罪產業鏈。



去年上海金融市場交易總額約1430萬億元人民幣，持牌金融機構1537家，成為中外金融機構的重要集聚地，金融業佔上海GDP總值的比例已超過17%。



海關總署官方網站數據顯示，2017年，內地與香港進出口貿易額約為2866.1億美元，下降5.7%.2017年全年，內地對香港出口約2792.9億美元，下降2.8%；內地自香港進口約73.2億美元，同比下降56.2%



香港永明金融推出首款年金產品「安逸自主年金計劃」，投保人士最早可以於30歲開始供款，選擇在50至80歲之內任何時間，開始收取年金，計劃入息期可直至100歲。假設一名男性於40歲時投保，供款至50歲，每月供約7000元，總供款約85萬元。由65歲退休開始領取年金直至100歲，每月保證可領取5000元。



百宏實業（2299）公佈，王黎已於昨日辭任執行董事，以投入更多時間於其他專業事務。王黎辭任執行董事一職後，亦不再出任董事會轄下企業管治委員會成員，自同日起生效。



昆侖能源（135）公佈，上周五起，黃維和辭任執行董事兼董事會主席；吳恩來辭任執行董事；丁士爐辭任執行董事；以及張耀明辭任執行董事。黃維和、丁士爐和張耀明因屆退休年齡而辭任。吳恩來因工作原因辭任執行董事。淩霄上周五獲委任為執行董事兼主席；以及周遠鴻及繆勇分別獲委任為執行董事。



陽光油砂（2012）公佈，現時為執行董事及臨時首席執行官的門啓平，獲委任為首席執行官，自2018年1月1日起生效。53歲的門啓平自去年9月獲委任為臨時首席執行官，於2014年7月21日起曾出任臨時首席財務官，隨後於2015年12月18日獲委任為首席財務官。加入陽光前，門啓平在Goldenkey石油和天然氣公司擔任副總裁。



由中國路橋公司牽頭的中國企業聯合體成功競得克羅地亞佩列沙茨跨海大橋和連接線一期工程項目。佩列沙茨大橋長度超過2400米的四車道公路斜拉橋，將連接克羅地亞陸地南端和佩列沙茨半島，預估造價超過4億歐羅，聯盟基金將承擔85％的項目建設支出。



美國國際貿易委員會繼續對從中國進口的通用鋁合金板進行反傾銷和反補貼調查。美國商務部將於2月1日前後公佈對華通用鋁合金板反補貼調查的初裁結果，4月17日左右公佈反傾銷調查的初裁結果。



天津市國土房管局落實國家和天津市礦產權出讓制度改革，公佈礦業權市場基準價。兩個主要礦種地熱和礦泉水，其中地熱基準價按溫度高低分為六個區間，供熱用途的基準價為0.3—1.7元/立方米，非供熱用途的基準價為0.7—2.2元/立方米，礦泉水基準價為4.6元/立方米。