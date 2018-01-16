﻿曾逼近歷史高位 中港股市升勢齊斷纜

港股14連升昨日終斷纜，主要受到A股午後下跌拖累，恒指早段一度氣勢如虹，最多曾升320點，高見31733點全日高位，曾升穿2007年創下31638點的收市高位，惟午後隨A股向下，抵銷早上升幅之餘，更倒跌73點，收報31338點。大市成交額昨日達1686億元，是去年11月底以來最多。



恒指昨早承接上周五美股創新高之勢造好，先高開290點，其後反覆向上，最多升320點，高見31733點，更曾升穿2007年創下31638點的收市高位，並逼近歷史日內高位31958點；不過，午後升勢未能持續，臨收市前一小時，因A股跌幅擴大，拖累港股表現，恒指收報31338點，跌73點，結束14日連升的最長升市紀錄。



滙控見逾三年高



早前為升市功臣的藍籌股，今日齊齊拖低股市，騰訊（700）今日先升後跌，雖曾漲1.5%，惟升幅未能持續，最終報跌收場，收報433.2元，跌2%，拖低恒指64點。另一方面，上周表現突出的碧桂園（2007）今日走勢疲弱，收報17.26元，跌5.7%，推低恒指25點，為今日表現最差的藍籌股。



金融股繼續有買盤支持，滙控（005）仍保持升勢，升0.5%，收報84.1元，再創見逾3年高位；中資金融股今日繼續支撐大市，平保（2318）升2.1%，收報88.2元；建行（939）升0.8%，收報7.84元，兩隻股份合共貢獻恒指51點。



資金未有大舉流出



濠賭股昨日逆市造好，金沙中國（1928）和銀娛（027）同為表現最好的藍籌股，分別升5.5%、3.4%，收報44元、62.2元，合共貢獻恒指33點；其他濠賭股同樣造好，澳博（880）、美高梅（2282）和永利（1128）升幅由3.6%至5.2%。



宏匯證券研究部主管林嘉麒表示，昨日見到有資金轉倉情況，相信是港股短期超賣，有部份資金先行沽貨獲利，但未見有資金大舉流出，至於昨日成交額逾1600億元，主要由金融類別的股份成交所推動。林嘉麒預期大市短期會略為調整，對今輪升浪影響不大，他預計恒指短期先行調整200至300點，約在31000點附近整固。



另一方面，財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，雖然市場對今年環球經濟形勢展望仍然向好，但各國央行利率正常化開始，包括歐洲央行計劃減少買債，以及美國早已開始縮表，所以他均需要關注此前流入本港的資金會否流出。他又預期，香港銀行或於今年內跟隨美國加息，因此要注意泡沫形成的風險，對股市的影響。