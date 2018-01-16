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﻿日圓兌港元逼近7.1算

2018-01-16 列印
　　儘管美國市場周一假期休市，美匯指數卻見四連跌，回落至90點的3年新低，歐羅則升近1.23美元的3年高位，日圓兌每美元亦升上110的4個月高位，兌港元逼近7.1算。 反映美元兌一籃子貨幣走勢的美匯指數昨日曾跌0.78%，見90.279點。歐羅則升0.78%，見1.2297美元（歐羅兌9.62港元），是2014年12月以來最強。日圓亦升0.49%，見110.52兌1美元，每百日圓升兌7.078港元。儘管美國經濟表現穩健，但美匯持續受壓，已見連跌5周，匯商似乎將焦點放在歐、日兩地央行可能邁向收水。

　　另外人民幣匯價近日升勢凌厲，在美匯進一步走弱下，人民幣在岸價（CNY）及離岸價（CNH）昨曾雙雙升穿6.42關口，同創逾25個月新高，在岸價更一度飆升542點子，高見6.4138兌1美元。交易員料，短期美匯弱勢將繼續支撐人民幣走強。
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