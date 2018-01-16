﻿希瑪眼科首掛報捷 彈升逾七成半

去年底，多隻名人有份投資的新股受到市場追捧，引發一陣「名人效應」，今年首隻名人新股希瑪眼科（3309）再接再厲，昨日首日掛牌隨即逆大市而升76.21%，每手帳面賺面升4420元，成為2018年新股賺錢王首位，亦是續去年閱文（772）以來，首日表現第二佳的新股。



上市儀式除了由創辦人著名眼科醫生林順潮負責敲鑼外，更得到港鐵（066）主席馬時亨、新地（016）主席郭炳聯及「蘭桂坊之父」盛智文等投資者撐場，可謂星光熠熠。



獲公開發售超額認購逾1500倍的希瑪眼科，昨日開市價5.35元，較上市價2.9元高84.48%，全日低位亦跌不過5元，見5.05元，升74.14%，全日高位則見5.84元，升101.38%，全日收報5.11，升百分之76.21，成交額11.2億元。該股每手2000股，不計手續費，賺4420元。



雖然得到騰訊（700）主席馬化騰全資擁有的Advance Data、思捷環球（330）創辦人邢李㷧設立的信託Gunther Group及香港華麗的趙勇作為基石投資者，但希瑪的首日表現仍亞於去年由「三馬」（即馬雲、馬化騰及馬明哲）共同投資的閱文的表現。閱文首日掛牌收升86%，每手帳面賺9480元。



森浩暗盤賺最多1250元



另外，8隻新股昨日公佈招股結果，上市前暗盤五升三跌，其中森浩集團（8285）暗盤帳面每手勁賺最多1250元，而恆宇集團 （2448）則每手蝕最多250元。於內地從事女士手袋及旅行袋生產業務的森浩，公開發售獲超額認購約251倍，啟動回撥機制後，公開發售比例增至50%。以每股0.43元計算，是次集資淨額約3100萬元，將於今日在聯交所創業板掛牌。



暗盤表現欠佳的是澳門承建商恆宇集團，公開發售獲超購逾15倍，集資淨額1.89億元，其中約68%將用於澳門的樓宇建造項目，25%用於澳門的裝修項目，其餘則用作一般營運資金。