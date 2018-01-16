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﻿歐化擬集資逾億開三店

2018-01-16 列印
　　歐化國際（1711）行政總裁吳冠強表示，未來會留意能與公司在策略、客戶群，以及銷售渠道方面能達成協同效應的收購對象，例如家居配飾及兒童家具等，又或者能夠吸引新供應商等，但目前暫未有明確目標。他指上市集資所得將在2019年年底前開設最少3間零售店，主打目標以中檔市場的店舖，以中端家具、布家具及多功能家具為主，現正在與新界西及九龍東的發展商及商場洽淡中。歐化每股招股價0.38至0.62元，每手1萬股，入場費6262.48元，集資最多1.24億元。該公司上市共發行2億股，10%擬用於公開發售，29日於主板掛牌。保薦人為英皇融資及八方金融。
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