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﻿資本策略與盈大合作重建

2018-01-16 列印
　　資本策略地產（497）昨日宣佈，與盈大地產（432）合作，重建位於中環己連拿利3至6號的一處黃金住宅地段。根據合營安排，資本策略地產將收取約20.02億元及分享該項目所有未來溢利50%，此舉可讓資本策略收回該項目投入的資金，同時保持具有升值潛力的部份。資本策略主席兼執行董事鍾楚義表示，該交易屬雙贏局面，若市況逆轉，集團已收回逾20億元，既鎖定利潤，並可靈活尋找新投資項目。該個1萬1千7百呎地盤位於中環黃金地段，將可重建為一座約10.2萬呎頂級豪宅。根據合作安排，資本策略地產將收取現金約20.02億元及分享該項目所有未來溢利50%。
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