資本策略與盈大合作重建
家族獨佔墳場逾百年 何東兒子公地葬家犬
香港土地短缺，身後安息之所也難求！本報昨日獨家披露，由何東家族「私人」使用一百二十一年的摩星嶺昭遠墳場，原來並非私人墳場，但一直沒有開放給其他歐亞人士入土為安，擬違反當年批出的官地條款，更諷刺的是，何...
2018-01-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
偷用農藥勿即摘即食 深圳士多啤梨園
進入摘士多啤梨的最佳季節，深圳各區的士多啤梨園紛紛推出「採摘活動」，標榜「有機」、「無農藥污染」，吸引大批一家大細前來採摘，享受「親子樂」。但近日當地媒體揭露，這些打着「無農藥污染」的士多啤梨園，大部份都非用有機肥料，而是偷偷使用「低毒農藥」，以提升其產量。 當地媒體採訪這家位於南山區，緊靠西麗水庫一級飲用水源保護區的士多啤梨園。該園近日成為市民熱捧的採摘勝地。果園老闆指，普通品種收費三十元人民幣（約三十七港元）半公斤，較大粒的「牛奶士多啤梨」則要四十元（約四十九港元）半公斤。 士多啤梨園老闆強調，果園的士多啤梨都是用有機肥料培植，絕對沒有使用農藥，還表示「長得醜的、被蟲吃...
2018-01-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
平昌冬奧南下表演 北韓擬派出140人樂團
南北韓代表昨早在板門店舉行會談，討論北韓藝術團參加平昌冬奧事宜。雙方達成公識，北韓將於冬奧其間派遣一百四十人多人的三池淵樂團南下，在南韓江原道江陵和首爾演出。 雙方代表團以天氣打開話匣子，南韓...
2018-01-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
屋苑紛錄用家市價承接
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，中原市務經理關煜裕表示，沙田第一城38座低層F室，面積284方呎，兩房間隔，以463萬元獲用家承接，呎價16303元，屬市價水平。原業主則於14年以350萬元購入單位，持貨4年，是次沽出單位獲利113萬元離場。 第一城呎價1.63萬 世紀21奇豐分行經理陳桂新表示，粉嶺中心J座中層8室，面積465方呎，2房間隔，望開揚景，經議價後以548萬元易手，呎價11785元。原業主於09年以170萬元購入，帳面獲利378萬元。 祥益營業董事胡志偉表示，屯門怡樂花園1座中層G室，面積412方呎，兩房間隔，獲區外首置客垂青，以418萬元購入自住...
2018-01-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
曾逼近歷史高位 中港股市升勢齊斷纜
港股14連升昨日終斷纜，主要受到A股午後下跌拖累，恒指早段一度氣勢如虹，最多曾升320點，高見31733點全日高位，曾升穿2007年創下31638點的收市高位，惟午後隨A股向下，抵銷早上升幅之餘，更倒跌73點，收報31338點。大市成交額昨日達1686億元，是去年11月底以來最多。 恒指昨早承接上周五美股創新高之勢造好，先高開290點，其後反覆向上，最多升320點，高見31733點，更曾升穿2007年創下31638點的收市高位，並逼近歷史日內高位31958點；不過，午後升勢未能持續，臨收市前一小時，因A股跌幅擴大，拖累港股表現，恒指收報31338點，跌73點，結束1...
2018-01-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
轉會陰霾消散 摩將「尼」料
摩納哥中場湯馬士林馬及後衛迪積比爾薛迪比都是冬季轉會市場焦點人物，但主帥查廉強調兩人均不會在季中離隊以穩定軍心。眾將今晚法甲快車可望專心出戰，助球隊主場擊退近況低迷的尼斯，直取主勝。 （now714、無線myTV Super303台周三凌晨4:00直播） 冬季轉會市場充斥不少關於湯馬士林馬及迪積比爾薛迪比的傳聞，消息指他倆分別獲利物浦、巴黎聖日耳門等豪門垂青。不過，查廉出言粉碎傳聞，表明不會讓兩人季中離隊，這兩位轉會紅人今仗可望專心爭勝。尤其湯馬士林馬在上周二聯賽盃八強曾攻破尼斯大門，領軍作客險勝2:1晉級，今晚勢再接再厲上演好戲。 兩軍近況天與地 摩納哥於各賽事近...
2018-01-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
青森美饌遊 食盡鮮活海產
日本東北地區青森縣（Aomori）一年四季，魚穫豐富，尤以愛吃刺身及帆立貝者，來到青森市即可大飽口福，朝早可往魚市場挑選甜美刺身飯作早餐，午後來個即釣即吃帆立貝宴，到了晚上，則有輕鬆明快的津輕三味線彈...
2018-01-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
健康無價 專心照顧曾患癌老公 譚小環魚蛋王國 擱置擴充
去年9月11日是譚小環同老公蔡強榮(Eric)結婚10周年紀念，當時Eric更送上旺角及鰂魚涌兩間小食分店畀小環打骰，獎勵她3年來辛苦賣魚蛋的成果。連同銅鑼灣總店及尖東分店，小環手持合共4間小食店，E...
2018-01-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——濫收「碎銀」欺客 劣行要改
一元幾角，升斗小民，珍而重之，皆因百物騰貴，生活逼人，慳得就慳，應使才使。所以，昨天有茶餐廳被揭透過八達通「嘟卡」，多收顧客五毫子，在社交平台引起同仇敵慨，不令人意外，其他商店須引以為戒。 一名網民在社交平台發文，稱自己日前在天水圍一間茶餐廳以八達通付款時，查看單據，才知遭對方以「收齊頭數」為由，多收五毫子，批評此舉如同「呃人」，網民紛紛留言，質疑店舖涉不良營商。 事情瞬即撥亂反正，是店方自覺理虧？或網民群情洶湧，立刻改過，小事化無？不愧為明智的危機應變，因為少收整數，損失不大，反而聲譽悠關，不再得失顧客，挽回他們的信心，長做長有，好過被人摒棄。 其實濫收整數付款，豈止這一...
2018-01-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
田泰安睇好大地和平
莫雷拉、羅理雅、梁家俊和巴度停賽之下，田泰安是周三谷戰中唯一騎足八場的騎師，他坦言守齋兩個賽馬日後，今次志切要贏馬破悶局，又指座騎中以「大地和平」和「靚紫荊」路合態勇，機會最佳。 七歲馬「大地和平」前仗跑谷草千二米不敵「喜進」跑第三後，上場續攻同程跟「春盈」鬥足半條直路而僅負得亞軍，對方上周三已輕鬆再捷，「大地和平」的賽績實在硬淨，明晚繼續進攻谷草千二，田泰安說︰「『大地和平』上仗十分欠運，早段走勢本來甚好，可是轉彎入直路之際，先與『歡悅星』大力碰撞而失平衡，及後恢復走勢兼一度出頭後，又被在其外側上前而又不斷斜跑的『春盈』碰撞，結果僅負。相隨四周後，『大地和平』今仗抽得有利...
2018-01-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6