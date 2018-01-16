﻿謀科技健康領域投資 中投境外收益率16%

中國主權基金中投公司副董事長、總經理屠光紹昨接受訪問時表示，下一步將微調並優化其投資組合，尋求在科技、媒體及通訊（TMT），以及健康產業領域的更多投資機會，從而充份體現科技進步對產業結構帶來的變化。他認為，這是重要的市場趨勢。去年中投境外投資的收益率在16%以上，其中，美國佔其境外投資的四成。



屠光紹在金融論壇稱，中投2017年的投資回報估計會相當好。他指，「中投的投資組合表現不錯，並不是靠海外房地產投資，房地產投資在我們投資組合中的佔比不到10%。這當中還包括了物流項目，例如覆蓋歐洲17個國家的物流資產項目。」



去年，中投斥資120億歐羅收購黑石旗下物流地產投資Logieor，該項收購涉及17個歐洲國家、630個物流倉庫資產。屠光紹稱，這些並不是傳統的房地產投資。在中投的投資組合中，公開市場投資、直接投資、另類投資領域，均有配置，未來會有小的調整，以適應產業變化。



美國是中投最重要的海外投資市場，屠光紹稱，目前中投在美國的投資集中於美國的公開市埸，流動性較好，但投資並不均衡。中投在美國的投資主要是公開市場投資。未來的目標是逐步增加直接投資。



「不能所有雞蛋放一籃子」



他認為，美國股市「多少有些泡沫」，希望增加對美直接投資，使中投的海外投資更加多元化及達致均衡。他強調，「不能將所有雞蛋放在同一個籃子。」



針對印度市場，他指出，對中投這樣的機構投資者，印度仍有很多限制，他希望，印度對外開放的大門「還可以打得更開」，讓中投在印度的投資，「今年可以有些突破。」



另外，亞投行行長兼董事會主席金立群出席論壇時表示，中國對全球經濟的影響力日益增加，而現今世代傳統領導角色已不適用，作為全球領導者，中國應該支持環球經濟發展。



他指出，亞投行是國際性的金融機構，選擇基建融資項目時，需符合三大條件，即項目安全，有持續收入來源，保薦人落實執行項目的投資工作；與當地政府有良好協調；以及有良好管治環境。