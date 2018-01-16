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﻿財爺：放寬樓按須審慎

2018-01-16 列印
　　樓市過去10升浪未停，市民要儲夠首期愈來愈難，有呼聲要求放寬按揭成數，協助首期不足的市民置業。財政司司長陳茂波昨日表示，目前樓價處於超高水平，若放寬按揭成數，擔心當樓價出現調整，入市和供樓能力處邊緣的市民將首當其衝，重申須審慎研究。

　　目前只有450萬或以下才能承造90%按揭，曾表示有意放寬按揭成數的陳茂波口風有所收緊。他說對市民要求放寬按揭成數「明白和上心」，但考慮到今年政府將推出逾20000個單位供應；加上預期美國今年加息3次，並同步縮減資產負債表，本港年內加息的機會很高。他擔心目前處於超高水平的樓市會出現調整，若放寬按揭成數，對處於入市能力邊緣的市民會造成打擊和影響。
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