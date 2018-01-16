﻿財爺：放寬樓按須審慎

一元幾角，升斗小民，珍而重之，皆因百物騰貴，生活逼人，慳得就慳，應使才使。所以，昨天有茶餐廳被揭透過八達通「嘟卡」，多收顧客五毫子，在社交平台引起同仇敵慨，不令人意外，其他商店須引以為戒。 一名網民在社交平台發文，稱自己日前在天水圍一間茶餐廳以八達通付款時，查看單據，才知遭對方以「收齊頭數」為由，多收五毫子，批評此舉如同「呃人」，網民紛紛留言，質疑店舖涉不良營商。 事情瞬即撥亂反正，是店方自覺理虧？或網民群情洶湧，立刻改過，小事化無？不愧為明智的危機應變，因為少收整數，損失不大，反而聲譽悠關，不再得失顧客，挽回他們的信心，長做長有，好過被人摒棄。 其實濫收整數付款，豈止這一...

2018-01-16