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﻿瑞銀倡零售仿效日台

2018-01-16 列印
　　零售業面對消費者購物模式改變的挑戰很大，瑞銀投資研究執行董事梁裕昌引用該行的研究指出，本港零售服務水平需要向台灣學習而提升。台灣銷售員尊重消費者購物空間，調研發現中國內地及日本消費者在購物時都期望售貨員「別管我」，而香港消費者則期望只有「低接觸服務」已足夠。消費行為模式轉變下，零售商需要作出調整，如建立開放式空間的店舖，讓消費者在消費體驗方面得到提升；香港零售業可與客人交流，將品牌與客人連結，而非港式的銷售模式，零售行業要留意線上及線下的消費者行為轉變。奢侈品牌不需要太多實體店，奢侈品牌未來趨勢是減價，不同國家同一產品的價格將會有所收窄。
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