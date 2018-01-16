﻿IFC外望——金茂宏橋配股集資籌95億

港股昨日先升後回，後勁乏力，但仍有公司借市好抽水。中國金茂（817）及中國宏橋（1378）兩間中資公司昨日均有配股集資消息，前者以折讓6.8%配售約9億股，籌33.06億元，宏橋則傳折讓10%配售6.5億股，籌62.4億元，若宏橋落實配股，兩公司共在市場抽水約95億元。



中國金茂公佈，該公司按每股配售價3.7元，以先舊後新方式向不少於6名獨立投資者配售約9億股，相當於已發行股本約8.43%及擴大後股本約7.78%。每股配售價較上周五收市價每股3.97元，折讓約6.8%。該公司預期集資淨額約為33.06億元，擬用作一般營運資金。中國金茂股價股受壓，新報3.81元，跌4.03%，成交33.85億元。承配人中包括公司現存股東新華人壽保險（1336），其於公告日期持有10.65億股份，佔金茂現有已發行股本約9.98%，及於配售事項完成後將持有11.38億股股份，佔金茂現有已發行股本約10.66%，及經認購事項擴大後，佔金茂已發行股本約9.83%。



從事製造及銷售鋁產品的中國宏橋昨日在開市前停牌，以待發佈有關以先舊後新的方式配售該公司股份的公告。外電引述銷售文件顯示，中國宏橋以先舊後新方式，以每股9.6元，配售6.5億股，集資約62.4億元。每股作價9.6元，較上周五收市報10.72元，折讓10.45%。中國宏橋是次配股集資所得款項將用作償還債務。



禹洲斥逾45億購七物業項目



禹洲地產（1628）斥資38億元人民幣，即約45.98億港元，向沿海綠色家園（1124）購入瀋陽市、武漢市及天津市等7個物業項目，權益可售建築面積逾313萬平方米，權益貨值超400億元人民幣，主要位於一、二線城市。於去年9月30日該些項目合計資產淨值為約48.91億港元。



7個項目的全部及部份股權，當中4個為在售項目，以及3幅地皮，分別位於瀋陽、佛山、北京、天津及武漢，多位於一、二線城市。



禹洲地產今早復牌，公司指出，收購可增強其在物業發展及投資業務方面的盈利能力，從而增加集團收入。



通過此次收購，禹洲地產首次進入北京、佛山及瀋陽，並獲取天津、武漢、瀋陽的地塊及項目，為在京津冀都市圈、粵港澳大灣區都市圈及華中地區的發展打下基礎。此次收購亦包含數個位處核心區域的稀有投資物業，如辦公樓、酒店、商場等，其中3個更是位處北京、武漢及瀋陽的黃金商業中心地段，可提供持續性現金流，多元化收入來源以及更豐富的產品結構。



高瞻