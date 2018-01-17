﻿恒指創收市歷史高位 美股曾升274點後倒跌

港股前日斷纜14連升之後，昨日重拾升勢，更一舉狂升565點，以全日高位31904點收市，創出歷史收市新高，距離2007年創出日內高位31958，僅相差54點。至於昨日升勢主要靠多隻強勢藍籌股推動，其中貢獻恒指最多為建行（939）和騰訊（700），兩股合共推高恒指177點。在港股創新高之際，金管局總裁陳德霖「當頭棒喝」，他昨日出席論壇時表示，市場估值已出現亢奮，要小心市況或出現急劇調整。



港股經過前日略為調整之後，昨日高開84點，其後愈升愈有，全日升勢未見回軟，以全日高位收市，收報31904點，升565點，成交額1646億元，全日沽空金額約160億元，沽空比率佔大市成交近一成。他續稱踏入2018年港股升市未見回軟，由年初至今11個交易日，港股已累升1985點，或6.6%，港股總市值同樣創新高，達到361000億元。



多隻強勢藍籌股表現凌厲，騰訊升2.5%，收報444.2元，單隻股份貢獻恒指78點；港股成交額持續高企，加上港交所（388）行政總裁李小加稱有信心年內會推出A股衍生產品，港交所升近6%，收報288.4元，推高恒指60點，為昨日表現最好的藍籌股。國際金融股同樣造好，滙控（005）和友邦（1299）則分別漲0.8%及1.5%。



不過，陳德霖昨日出席論壇時表示，市場估值已出現亢奮，要小心市況或出現急劇調整。他說，目前環球經濟表現良好，但仍然有風險存在，當中包括市場低估地緣政治惡化的風險，可能出現的貿易糾紛，但陳德霖預期即使貨幣政策正常化，利率仍有機會維持於低水平。



陳德霖：市場已亢奮



美股長周末後首個交易日初段顯著造好，三大指數再刷新高位紀錄，杜指曾升274點或1.06%，見26077點，再創歷史新高，標指和納指亦分別升0.6%和0.9%。亞歐大部份股市都公司業績理想帶動下造好。



杜瓊斯工業平均指數四時報25765點，跌37點，納斯達克指數報7227點，跌33點。花旗集團公佈，去年第四季未計入稅改開支的純利按年升4%，報37億美元，經調整後每股盈利1.28美元，勝過份析師預期的1.19美元；同期營業額按年增1.4%，至172.6億美元，亦稍勝預期。



滙控（005）美國預託證價格報85.72港元，較香港收市價升0.92港元；騰訊（700）美國預託證價格報441.52港元，較香港收市跌2.68港元。



歐洲三大股市中，除倫敦股市因有大企業破產拖累大市微跌0.22%外，德國和法國股市午後報升0.85%和0.23%。



泛歐600指數升0.5%。亞洲大部份股市亦高收，其中日本和港股錄得百分之一以上升幅。MSCI世界指數升和新興市場指數分別升0.1%和0.6%，齊齊刷新高位紀錄。



