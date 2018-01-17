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﻿傳統行業藍籌多未創新高

2018-01-17 列印
　　港股昨日大升565點，並以全日高位31904點收市，創出收市新高。雖然恒指打破收市高位，但近一年多來升勢主要集中在科技股，有部份藍籌股的股價，截至昨日仍遠未重返07的高位，尤其是傳統行業的藍籌股表現遜免，當中包括07年獲散戶追捧的中移動（941），07年股價最高見逾152.15元，惟中移動昨日收報79.35元，仍較07年高位股價跌幅近一半。

　　事實上，今年恒指雖然愈升愈有，但也不是隻隻藍籌股受惠，部份本地地產股的股價尚未重返07的高位，例如信置（083）07年最高見25.77元，惟該股昨日收報14.44元，期內跌幅近44%；至於新地（016）也同一命運，07年最高見167.1元，以昨日收報133.8元計算，逾十年的跌幅仍近20%。
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