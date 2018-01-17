﻿港交所研推A股衍生品 非同權料六月可申請

港交所（388）行政總裁李小加一向落力推銷本港資本市場。昨日他於亞洲金融論壇上，反駁香港逐漸失去優勢的說法，並肯定指出，香港可以獨特的方法為中國解決問題，故中國仍需要香港。他會後透露，期望於農曆新年後可進行有關新經濟股份上市規則的諮詢，並認為隨着A股將於今年中被納入MSCI指數，是一個好時機推出A股衍生產品，至於ETF通則無把握今年內可完成。



李小加於論壇上提到，由於內地資本帳和貨幣仍未完全對外開放，故於本港設立的互聯互通機制，並無將牆打破，而是將牆降低。他解釋，透過互聯互通機制，兩地投資者可在當地市場投資對方市場，而兩地的監管機構可在各自的市場執法，體現了兩地監管和投資者所給予的信任。



滬倫通對港只有好處



他續指，內地正研究的「滬倫通」（即上海與倫敦的股票互聯互通），對香港只有好處，是內地更願意對外開放的體現，而且若內地可與外國建橋，他相信香港均可同時與內地多建10條橋，故不認為香港優勢被削弱。



至於「一帶一路」的政策，李小加指，香港可為沿線國家的信貸提供資本服務。他解釋，內地有意向一帶一路 沿線國家借貸，但這國家都沒有信貸評級，香港可將這些國家的自然資源轉化成股本投資，股票可作抵押品，令中國放心，亦令國際投資者有信心。



李小加於會後見傳媒表示，現正密鑼緊鼓準備新經濟股份上市規則諮詢的工作，預期農曆年後可啟動諮詢，期望6月初可敲定細則，爭取6月底開始接受新經濟企業上市申請。他指，港交所已收到很多新經濟企業查詢，並已與部份公司接觸，聽取對方對規則及要求的意見。他續指，港交所不會追求新股集資額排名，但對於引入同股不同權制度，他認為不代表會改變或降低對小股東的保障，若小投資者認為不公平可以不參與有關公司股票交易。



至於早前中港兩地證監會簽訂諒解備忘錄，計劃合作推動A股指數期貨，李小加表示，今年是好機會在本港推出A股衍生產品，因MSCI指數將於6月納入A股，但是否成功推出該類產品，仍需視乎兩個條件，一是內地A股期貨交投能否回復活躍，而是兩地監管機構的進一步共識。