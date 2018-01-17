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﻿梁錦松︰人幣自由兌換毋須過急

2018-01-17 列印
　　梁錦松昨日出席論壇時表示，人民幣是要進行國際化，但因資金流動迅速，或於一秒內便轉換成其他資產，故人民幣完全自由兌換的發展毋須太過急促，必須在可控情況下，慢慢增加人民幣國際化。他指，現時內地貿易額位列全球首三位，但在全球儲備中，人民幣的佔比僅1.7%，並不合理，而香港作為全球最大的離岸人民幣中心，應思考如何提升人民幣國際化。他建議香港應推更多人民幣計價產品，如發行人民幣計價股票及商品、推出人民幣計價迷你零售投資產品等等。人民幣在岸價（CNY）強勢持續，昨雖未破前日的盤中高位，升幅亦明顯收窄，但收報6.4366兌1美元，再升51點子，與中間價同創25個月新高。
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