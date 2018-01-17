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﻿內地去年投資逾六千海外企業

2018-01-17 列印
　　商務部最新公佈，2017年全年中國境內投資者的非金融類對外直接投資（ODI）境外投資達1200.8億美元，按年下降29.4%，非理性對外投資得到切實有效遏制。商務部對外投資和經濟合作司商務參贊韓勇表示，內地投資者去年在全球174個國家和地區，投資6236家境外企業。單計去年11月及12月，對外投資主要流向租賃和商務服務業、批發和零售業、製造業以及信息傳輸、軟件和信息技術服務業，佔比分別為29.1%、20.8%、15.9%和8.6%。房地產業、體育和娛樂業對外投資沒有新增項目.11月及12月的對外投資按年各增長34.9%及49%，連續兩個月錄得正增長。
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