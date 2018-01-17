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﻿ISP掛牌升逾倍 幟哥龍皇賺餐晏

2018-01-17 列印
         昨日8新股齊掛牌，表現參差，其中由名廚黃永幟（幟哥）主理的新股龍皇集團（8493），首日收市只錄得微升1.9%，每手12000股帳面賺48元，幟哥身家變相達1.24億元。ISP Global（8487）則勁升逾122%，每手10000股，勁賺4300元，成為全日新股賺錢王。恆宇集團（2448）則為昨日唯一蝕錢新股，收跌17.5%，每手2500股蝕525元。

        延續首日的升勢，希瑪第二個交易日輕微高開報5.18元，其後逐步攀升至收市前的全日高位7.44元，升45.6%，收市報7.35元，升43.8%，較招股價2.9元累升逾153%。希瑪股東林順潮經過短短兩個交易日後，身家已升至逾37億元，單是昨日便已進帳11.3億元。

　　另一挾着「名人效應」在聯交所創業板掛牌的飲食股龍皇集團，早上高開4.29%，報0.219元，首日表現雖然不及希瑪亮麗，但其盤中亦一度升近24%，高見0.26，但全日收報則回落至0.214元，輕微升1.9%。換言之，其主要股東名人廚師黃永幟（幟哥）所持有的上市資產達1.24億元。

　　昨日新股賺錢王是勁賺4300元的新加坡音響及通訊服務商ISP Global，開報0.4元，高見0.79元，並以貼近高位的0.78元收市，較上市價0.35元，飆升1.2倍，一手勁賺4300元。

恆宇蝕525元表現最差

　　至於全日表現最差的是澳門承建商恆宇集團，早上開報1.09元，高見1.11元，低見0.93元，收報0.99元，較招股價1.2元，低17.5%，不計手續費，每手2500股蝕525元。

　　今日再有3隻新股上市，分別為金泰豐（8479）、乙德（6182）及一度推遲上市日期的嘗．高美（8371）。上市前夕，暗盤表現個別發展，金泰豐每手4000股賺160元，乙德每手8000股，最多賺1040元，惟嘗.高美每手4000股，蝕最多320元。
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