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﻿嚐‧高美延至今上市

2018-01-17 列印
　　原本在周一（15日）掛牌的嚐‧高美（8371） ，因應監管機構查詢，將上市日期推遲兩天至今天。翻查嚐‧高美昨天公佈的股份分配結果，在國際配售部份，有108名承配人只獲分配不多於兩手的配售股份。由於只有專業投資者才可參與配售，對於專業投資者來說，一、兩手股份可說是微不足道，市場人士估計監管機構向嚐‧高美作出查詢，可能與配售部份出現大批「一、兩手黨」有關。根據昨天公佈的分配結果，在國際配售方面，承配人共有175名，但當中有108名承配人獲分配不多於兩手的配售股份。這批「一、兩手黨」佔承配人總數的62%。至於獲分配股數最多的三名承配人，則取得超過500萬股。
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