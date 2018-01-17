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﻿康宏委三董事疑為官司鋪路

2018-01-17 列印
　　康宏環球（1019）與主要股東郭曉群的紛爭持續，康宏確認收到主要股東郭曉群針對公司及四名執行董事，陳志宏、吳榮輝、葉怡福及葉宜君的傳票，公司及四名執行董事將秉承維護公司利益的原則作出抗辯。另外，公告同時委任三名新董事，疑是趁對簿公堂前先安設好人馬，但可能事出倉卒，在通告中僅簡單交代已委任三人，須稍後才能公佈各人的詳細資料。

　　康宏表示，郭曉群在傳票中要求法庭宣告去年十二月廿九日股東特別大會上，決定不計入郭曉群股份投票權是非法、無效或不具法律效力，要求頒令重新召開股東特別大會，並且在投票時妥善計入郭曉群的股份。
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