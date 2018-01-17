﻿IFC外望——陳德霖：港成內地投資海外跳板

香港一直作為內地連接海外市場的橋頭堡，金管局總裁陳德霖昨日表示，內地已成為主要的資本輸出國，香港作為內地投資海外的基地，接收內地高達60%的對外投資額。他又指，金融服務業是本港的競爭優勢，亦是長遠戰略定位和方向，將繼續「背靠內地，面向全球」，發揮本港金融樞紐的角色。



陳德霖昨日出席亞洲金融論壇時指，中國非金融類對外直接投資(ODI)規模在過去10年大幅增長，到2016年投資規模增至約2000億美元，其中有50%至60%的資金投資本港。



他認為，中資選擇香港作為投資海外的「跳板」，源於本港擁有多項獨特優勢，一是鄰近內地，擁有地理優勢，其次本港是中英雙語地區，與內地市場可直接交流，以及具有健全的法律制度。



國際貨幣基金組織(IMF)前副總裁朱民在同一場合亦指，金融服務是本港的強項，配合內地經濟轉型，本港所起的輔助角色非常關鍵。他呼籲本港要捕捉機遇，繼續加強發展金融服務業，連接內地及海外市場。



與此同時，陳德霖對環球經濟前景仍然正面，但認為市場現時情緒亢奮，低估了地緣政局緊張及貿易衝突的潛在風險。警告若風險成真，市場資產價格將面臨調整。



另外，金管局宣布，9間機構加入基建融資促進辦公室(IFFO)為合作夥伴，令總數增至87間。新加入的合作夥伴包括京能清潔能源電力(579)、中交建(1800)、中國大唐、中國節能環保、中國能源建設(3996)、中國華電香港、泰康資產管理、Teachers Insurance and Annuity Association of America及新疆金風科技(2208)。而金管局與國際資本市場協會（ICMA）將於今年6月在港主辦綠色及社會責任債券原則年度會員大會及會議，為首次在亞洲舉行，屆時將匯聚全球資深的公私營機構代表，就市場及監管的發展進行討論。截至去年底，亞洲區綠色債券累計發行量近400億美元，當中來自中國的發行量佔310億美元。



高瞻



