﻿萬億北水助恒指創歷史新高 美股破兩萬六大關

港股昨日終成功突破2007年的日內歷史高位31958點，再創歷史新高。恒指在北水持續流入逾萬億元支撐下，追入內銀股等落後股，加上騰訊（700）和港交所（388）發力，恒指由原本早段跌市，到午後拗腰「V」彈，一舉衝破07年高位，恒指收報31983點，升78點。港股成交額達1782億元，亦創2015年7月以來最大成交，港股市值已超越36萬億元。



恒指今日低開79點，其後跌幅進一步擴大，最多曾挫262點，低見31642點；午後受惠於A股帶動，港股跌幅逐步收窄，加上強勢藍籌股發力，恒指轉跌為升，尾段更突破2007年的日內歷史高位31958點，恒指收報31983點，升78點。



恒指ADR升穿32000關



今次恒指突破07年的高位，升市原因有別於07年的時候，當年市場瘋狂炒作「港股直通車」概念，於同年10月30日見高位31958點；至於今年升市則由資金持續流入從而推高恒指屢創新高。



事實上，北水可謂推高大市的功臣，自滬港通2014年11月及深港通2016年12月開車以來，已累率逾萬億元資金南下。近期恒指屢創新高，也全靠北水持續增持中資金融股。昨日就有35億元北水流入港股，較前日大增逾24億元。其中多隻內銀股成為北水追捧的對象，工行（1398）昨日淨流入9.8億元，建行（939）也有4.3億元淨流入。



除了北水支撐大市之外，昨日騰訊和港交所兩隻強勢藍籌股也是升市動力，騰訊股價昨日升1.1%，收報449元，股價創上市新高；港交所則收報295.6元，升2.5%，兩隻合共貢獻恒指61點。



滙控（005）美國預託證價格曾見86.99港元，較香港收市價升1.94港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見452.62港元，較香港收市升3.62港元。



中資金融股獲北水追捧，加上人行稱下周四實施普惠金融定向降準，從而向市場釋放流動性，多隻內銀股造好，建行（939）、工行（1398）和中行（3988）升幅由0.7%至1.7%，三隻股份合共貢獻55點。



市盈率仍較07年低



分析指出，港股市盈率現時接近15倍，但與07年港股市盈率高峰期達24倍為低，港股仍有上升空間。耀才證券研究部副總監陳偉聰表示，港股昨日升穿2007年歷史高位31958點，他相信恒指短期仍有力再上，主要由於有幾個方面的基金因素支持，人民幣呈強勢和美金弱勢，促使資金流入中資股，其次是市場憧憬在三月業績期前公司發盈喜，部份股份被炒起，加上政策層面上，中央透過措施增加市場流動性，故陳偉聰認為港股目前市盈率（PE）為近15倍，不算有泡沫的情況，故他預計港股短期有望再升500至1000點。