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﻿高盛轉虧 美銀盈利減半

2018-01-18 列印
　　華爾街大行高盛和美銀上季業績昨日出爐，受新稅改法帶來的一次過開支拖累，前者錄得21.4億美元淨虧損，美銀雖仍有錢賺，但盈利按年大跌五成。

　　高盛截至12月底的第四季錄得淨虧損21.4億美元，折合每股蝕5.51美元，遠遜前年同期的21.5億美元盈利，主要受一筆過的44億美元稅改開支脫離。

　　美銀上季亦因為29億美元稅改開支拖累，純利按年下滑近一半至23.7億美元或每股20美仙；若剔除該筆開支，美銀上季賺53億美元或每股47美仙，亦優於預測。

　　美股三大指數周三初段回升，杜指曾升159點，見25952點；標指和納指均見靠穩。

  杜瓊斯工業平均指數今晨四時報26085點，升292點，納斯達克指數升77點，報7300點。
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