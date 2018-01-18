﻿高盛轉虧 美銀盈利減半

高盛截至12月底的第四季錄得淨虧損21.4億美元，折合每股蝕5.51美元，遠遜前年同期的21.5億美元盈利，主要受一筆過的44億美元稅改開支脫離。
美銀上季亦因為29億美元稅改開支拖累，純利按年下滑近一半至23.7億美元或每股20美仙；若剔除該筆開支，美銀上季賺53億美元或每股47美仙，亦優於預測。
美股三大指數周三初段回升，杜指曾升159點，見25952點；標指和納指均見靠穩。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時報26085點，升292點，納斯達克指數升77點，報7300點。
港股勢如破竹，恒指（HSI）昨收市報三萬一千九百八十三點，創歷史新高。股民賺得盆滿缽滿，豪吃獎賞自己，有鮑魚名店指，近日鮑魚餐以至佛跳牆等貴價菜生意上升兩、三成。鑽石銷情亦受惠，有珠寶商稱：「顧客有開...
2018-01-18
廣州至昆明的廣昆高速公路，今日凌晨發生巴士與貨車相撞事故，至今造成四人死亡，五十人受傷。消息稱，事故與大巴追尾撞上貨車有關。 肇事巴士當時載有五十四人，凌晨沿廣昆高速向昆明方向行駛，於距離廣西百色田東...
2018-01-18
正在南美洲訪問的教宗方濟各，當地時間周二在智利首都聖地亞哥一個公園內主持大型彌撒，對智利天主教會神職人員涉及性侵犯醜聞，感到傷痛和羞恥。教宗期望得到公眾和受害人的原諒。 教宗方濟各主持彌撒時表示：「我來到這裏，對教會內一些神職人員對一些兒童造成無可補救的傷害，表達我的傷痛和羞恥。我和我的弟兄主教，要求大家寬恕，並盡一切努力支援受害人，而我們也作出承諾，不容許此類事情再發生。」 感傷痛及羞恥 教宗稍後在聖地亞哥的梵蒂岡使館中和一些性侵受害人見面，安慰他們，並和他們一起祈禱。過去一周，智利國內有八間教會因為這些性醜聞而受到攻擊。 周二舉行露天彌撒期間，約有二百名示威者企圖強行闖...
2018-01-18
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，中原市務經理吳楚興表示，東涌映灣園11座高層H室，面積932方呎，3房連套房間隔，以930萬元易手，呎價9979元，屬市價，買家為換樓客，原業主於08年以4...
2018-01-18
港股昨日終成功突破2007年的日內歷史高位31958點，再創歷史新高。恒指在北水持續流入逾萬億元支撐下，追入內銀股等落後股，加上騰訊（700）和港交所（388）發力，恒指由原本早段跌市，到午後拗腰「V」彈，一舉衝破07年高位，恒指收報31983點，升78點。港股成交額達1782億元，亦創2015年7月以來最大成交，港股市值已超越36萬億元。 恒指今日低開79點，其後跌幅進一步擴大，最多曾挫262點，低見31642點；午後受惠於A股帶動，港股跌幅逐步收窄，加上強勢藍籌股發力，恒指轉跌為升，尾段更突破2007年的日內歷史高位31958點，恒指收報31983點，升78點。...
2018-01-18
傑志月初羅致烏拉圭射手科蘭引起全城哄動，宿敵東方也不甘示弱，簽入日籍鐵衛井川祐輔。今晚八時正旺角場港超兩雄雙遇，加上各有索爆賢內助入場打氣，勢必由場內鬥到場外！ 踏入新一年，傑志引入前世界盃金靴獎得主科蘭，後者周日對冠忠南區一戰後備上陣五分鐘，近日主動加操提升狀態。教練朱志光透露：「此子狀態不俗，今晚一戰將上陣更長時間。我安排他擔任輔鋒，期望為球隊起關鍵的爭勝作用。」 東方亦簽入日本三十五歲後衛井川祐輔，後者曾在一四至一五日聯球季跟效力大阪櫻花的科蘭正面交鋒。他挑戰港超一哥傑志道：「事前我有翻看傑志比賽的錄影帶，對他們的打法有一定心得，期望我們能以優異表現擊敗對手。...
2018-01-18
2018年北美國際車展（又稱底特律車展）現正舉行中（即日至1月28日），平治推出革新版G-Class，並找來名人兼擁躉阿諾舒華辛力加，為這輛同樣來自奧地利、擁有39年歷史經典四驅車站台宣傳。 文：彭志...
2018-01-18
兩度獲得金像獎影帝殊榮嘅張家輝近年狂吸金，去年第三度執導電影《低壓槽》後，其後接拍荷李活知名動作導演Renny Harlin執導的新片《沉默的證人》，同任賢齊大鬥演技！日前晚上冷鋒到港，家輝現身中環拍...
2018-01-18
港珠澳大橋工程完成，正作最後測試，若果一切正常，只待中央一聲令下，這條號稱全球最長的跨海大橋即可通車，將成為香港通往廣東西部的重要基建。為了妥善處理未來新增的跨境車流量，港府須研究並定出通車後的防範機制，不要讓屆時跨境車流壓境，出現塞爆大嶼山的亂象。 運房局局長陳帆昨天向議員表示，大橋將實施「三地三檢」，但三地政府有共識，由大橋通車日起，即實施二十四小時通關。部份議員關注大橋車流量會否影響本港交通，陳帆最初稱，現時預測車流量沒有實質意義，在議員追問下，他承認：「似乎政府無呢個數字，其實係有。」才披露政府於○八年曾估計，若大橋於一六年通車，初期每日汽車流量九千多至一萬四千架次...
2018-01-18
昨晚唯一錦標是香港會挑戰盃，結果由潘頓策騎的「翡翠劇院」半冷掄元，練者文家良則另贏「好友無敵」起孖。其餘田泰安、郭能、霍利時和李寶利亦梅開二度，前者憑兩W四P的成績，於第七場後提前成為騎師王。記者：文...
2018-01-18