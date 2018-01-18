﻿螞蟻金服入股OpenRice 支付寶勢拓餐飲版圖

再有本港科網公司被內地新經濟巨企「睇中」，以介紹本地餐廳的飲食資訊平台OpenRice（開飯喇）獲阿里巴巴旗下螞蟻金服入股20%。入股源於去年雙方合作推出「當面支付」服務予食肆後才譜出戀曲。螞蟻金服透過入股，將更易接觸本地食肆以推廣支付寶接通，應用場景由購物及出行拓展到餐飲，進一步拋離對手WeChat Pay HK。



OpenRice與支付寶的合作始於去年中，並在去年9月合作推出「當面支付」服務予食肆，協助餐廳接受內地或香港顧客以支付寶付款，OpenRice常務董事黃鳳鳴向本報表示，入股事宜是該合作後才開展的。雙方技術團隊正專注於升級OpenRice平台的支付能力，以為本港商戶提供更安全快捷的收銀服務。



目前，OpenRice已通過支付寶App內「出境惠」平台為內地赴港遊客提供全港食肆資料，並於支付寶HK App內出售餐廳優惠券，將不少茶餐廳、小食檔、粉麵店等小商戶直接推廣予來自內地及本港的龐大顧客群，合作食肆有近2000間。支付寶港澳台區總經理李詠詩表示，對食肆經營者而言，接入支付寶不僅可以令「收錢」效率提高，商家還能將自己的特色、優惠等推送給喜好相符的用戶。



螞蟻金服首席執行官井賢棟表示，此次和OpenRice的合作擴展支付寶和支付寶HK產品功能，以實際行動看好香港發展前景。螞蟻金服希望通過份享技術，幫助香港傳統行業的進一步發展，為商家和消費者提供更高效益的經營模式和更便捷的生活方式。



將推多元化服務



OpenRice首席執行官邱桂雄對合作充滿信心，希望OpenRice作為橋梁，將全港2萬多家餐廳及相關餐飲優惠，透過其商業平台推介予數以億計、使用支付寶的來港旅客或本地食客。OpenRice Biz商業平台除訂座、遙距排隊、餐飲券等服務外，將推出外賣自取、電子餐牌、招聘等多元化服務。