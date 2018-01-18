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﻿滙豐卡聖誕交易雙位增長

2018-01-18 列印
　　滙豐香港區客戶業務營運主管李樺倫表示，去年聖誕消費市道暢旺，期望今年消費市況可持續，並預料農曆新年是另一消費高峰期。滙豐香港區信用卡及私人貸款主管甘家儀透露，去年聖誕期間，信用卡交易量有雙位數增長，而目前於市面上流通的滙豐信用卡約有400萬張，她又指，去年該行信用卡簽帳額增長的表現優於同業，她預期今年增長幅度將會更強勁。另外滙豐推出新應用程式Reward+，該程式可以用「獎賞錢」繳付帳單或任何消費，客戶亦可查閱信用卡交易及詳情。李樺倫表示，透過Reward+應用程式，客戶可管理信用卡帳戶，以及查詢最新優惠。
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