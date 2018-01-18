  • 2018年1月18日 星期四
  • 21º
  • 71%
熱門： 時新快餐店換新鈔藍潔瑛冰花男孩北投

日報新聞 > 財經

﻿大華料拆息最高升至1.9厘

2018-01-18 列印
　　月初至今本港同業拆息已回落不少，大華銀行市場分析與策略主管王君豪表示，隨著美息繼續上升，港息也會跟隨向上。他預期到今年底，本港三個月拆息將升至1.7厘至1.9厘水平，較昨日1.2厘水平增加50至70點子。最優惠利率是否需要跟加，則視乎本港銀行決定。王君豪預期，聯邦儲備局今年全年將加息3次，每次加幅為0.25厘。美息趨升，但美匯近期不升反跌，王君豪相信，環球央行同步進行貨幣政策正常化，其他貨幣轉強變相令美元受壓，預期美元弱勢於上半年會持續，至下半年才會略為回升。大華銀行環球經濟與市場研究主管全德健，對環球經濟及股市前景仍然樂觀，預料今年中國經濟增長6.7%。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd