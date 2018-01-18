信誠證券聯席董事張智威表示，該股貨源歸邊，短期內隨著大市氣氛良好，或將繼續上揚，暫難以估計頂部在何處。但由於升勢已失去理性，隨時可能有調整，投資者可考慮在調整10至15%左右沽出。
與此同時兩隻新股將於今日上市，昨日暗盤均告升，當中公開市場獲得超購十四倍的創業板Zioncom（8287）暗盤收報0.458元，較上市價0.43元高12.8%，每手一萬股帳面賺550元。該股以招股價範圍中間位定價，料集資約4360萬元，由於公開市場獲得超購，啟動回撥機制令該部份佔比增至30%，一手中籤率僅40%。
將於主板掛牌的甘肅銀行（2139）暗盤收報2.76元，較上市價2.69元升2.6%，每手1000股帳面賺70元。 該股以招股價範圍中間價定價，集資淨額約57.43億元，公開發售超購不足一倍，人人有份。
嚐．高美掛牌跌8.7%
另外，昨日掛牌的三隻新股，二升一跌，當中延遲上市的嚐．高美（8371）全日收0.84元，較上市價0.92元跌8.7%，每手帳面蝕320元。金泰豐（8479）收0.62元，較上市價0.5元高24%，每手帳面賺480元。乙德控股（6182）收0.67元，較上市價0.65元高3.1%，每手帳面賺160元。