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﻿舜宇發債籌逾46億

2018-01-18 列印
　　多隻股份趁市旺發債集資，當中舜宇光學（2382） 擬發行本金額6億美元（約46.9億港元）、年息3.75厘於2023年到期的債券，而發售價為本金額的99.603%。公司預期所得款項淨額約5.93億美元（約46.4億港元），擬將債券發行之所得款項淨額用作資助資本支出，履行營運資金要求，為現有債務再融資及其他一般企業用途。該公司將尋求債券於港交所上市。旭輝控股（884）擬發行2023年到期為3億美元的5.5%優先票據。經扣除包銷折扣及佣金以及有關票據發行的其他估計應付開支後，票據發行的估計所得款項淨額將約為2.93億美元，擬將票據發行所得款項淨額用於其現有債務再融資。
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