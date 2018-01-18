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﻿六福珠寶銷售增一成

2018-01-18 列印
　　六福集團（590）去年12月底止季度珠寶首飾季度同店銷售較16年升10%，主力為港澳市場，升11%；整體黃金同店銷售則跌3%。港澳市場珠寶首飾產品仍然因為市場改善，又得益於成功推出多類型時尚及高性價比產品，使同店銷售增長達到11%。六福公佈指出，去年第四季整體同店銷售按年微升1%，中國內地同店銷售則下跌4%，香港及澳門市場微升1%。同店銷售增長低，主要因為基數相對較高及金價對比去年同期稍上升。黃金產品及珠寶首飾產品的整體同店銷售增長分別為下跌3%及增加10%。至於中國內地市場則由於對比港澳市場基數更高，其黃金產品同店銷售按年跌2%，次財季則增加19%。而珠寶首飾產品亦跌7%。
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