﻿IFC外望——港股納非同權展開諮詢

隨著本港有望在6月尾容許同股不同權新經濟公司上市，恒生指數服務公司昨日宣布，就恒生綜合指數應否納入外國公司、合訂證券及不同投標權架構公司進行諮詢，諮詢期於2月28日截止。



與此同時，港交所也提出放寬第二上市的同股不同權上市要求，諮詢文件指出，鑑於近期市場發展，預計將有更多外國公司來港上市，而合訂證券的候選資格也備受關注，故期望現時能夠就應否納入指數與市場有所探討。



他指出，目前內地的經濟發展已到達潛在的突破點，在科技和服務結合方面的發展有超越美國和歐洲之勢。港交所不會容許港股市場，在可能是定義未來20年內地經濟發展的重要變革時期被邊緣化。故此，有逼切需要改革，倘若缺乏同股不同權制度，將會逼使不少內地新經濟公司，在非首選地方掛牌，而當地投資者投資時，也將難以獲得最好的回報。



吉利召車平台完成10億融資



吉利汽車（175）母公司吉利控股公布，旗下新能源汽車召車平台曹操專車，獲得多家金融機構投資，完成A輪10億元（人民幣，下同）融資，估值超過100億元。



曹操專車於2015年11月成立，去年2月獲得網絡預約出租汽車的經營許可證，現時已在杭州、寧波、上海、廣州等17個城市運營。曹操專車已投入運營的車輛有1.2萬輛，用車均為吉利帝豪EV電動汽車。



外電引述知情人士透露，由騰訊（700）領投多倫多故事共享平台WP Technology（Wattpad）近約5000萬美元（約3.9億港元）的投資已完成。融資由騰訊領投，現有投資者也參與了投資。Wattpad投資者包括Union Square Ventures和OMERS Ventures。



高瞻