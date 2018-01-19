﻿恒指穿三萬二創新高 港股成交增至近2000億

港股周三升穿07年日內高位，創歷史新高後，昨日再乘勝追擊，一舉升越三萬二千點水平。恒指午後雖曾倒跌，但低位有買盤追入，大市隨即反彈，中資金融撐起大市，恒指再創新高，收報32121點，升138點，成交進一步擴大至近2000億元，成交創兩年半新高。工行（1398）、建行（939）、平保（2318）和中行（3988）升幅由2.3%至3.2%，4股共推高恒指195點。港股氣勢如虹，有證券行預期在北水繼續流入推動下，恒指上望35000點。



港股受惠美股周三造好，恒指高開165點，最多曾升250點，高見32233點，惟見高位後觸發沽盤，午後曾倒插113點，見31869點低後位隨即有承接，恒指臨近收市反彈，收報32121點，升138點，成交進一步擴大至1963億元。



港交所破300元關



中資金融股接力推高大市，加上摩通唱好內銀股，多隻內銀股造好，工行升3.2%，收報7.16元，為昨日表現最好的藍籌股；建行和中行則分別升2.8%、2.3%，3隻股份合共推高恒指155點。此外，繼傳旗下陸金所來港上市之後，中國平安（2318）擬分拆兩間子公司金融壹帳通及平安醫療健康管理兩公司上市，兩間公司估值分別約585億元、約686億元，均計劃最快下半年上市，平保昨日升2.7%，收報92.5元。



大市成交增，港交所（388）最受惠，股價昨日曾升穿300元水平，高見301元，收報297.6元，升0.68%，創兩年半高，昨日股價在300元附近突然有5億元沽盤，但十多分鐘便被投資者掃清。股王騰訊（700），升上454元歷史新高後即回軟，收報447.8元，逆市跌0.3%。滙控（005）微升0.5%，收報85.4元。



海通料上試35000點



另一方面，市場炒作中移動（941）5G概念，中移動升2.9%，收報81.45元，為昨日表現第二佳的藍籌股，單隻股份已貢獻恒指45點。其他中資電訊股同樣造好，聯通（762）升2.9%，收報11.38元。



不過，手機設備股則逆市向下，舜宇（2382）跌4.1%，收報134.6元；瑞聲科技（2018）則挫3.3%，收報107.3元，兩隻股份合共拖低恒指21點。



鼎成證券投資策略總監熊麗萍表示，近期股市呈大漲小回的格局，昨日中國公佈數據後，中資金融股隨即造好，成為支撐大市動力，加上A股造好，故她預期恒指下一進可試上33000點，惟走勢會較以往反覆。



對於後市的看法，海通國際（665）投資策略董事梁冠業預期，今年底恒指可上望35000點水平，主要因為企業盈利穩健增長，加上港股估值較A股便宜，北水持續流入港股，成為升市動力來源。另一方面，梁冠業又指看好港交所（388），因為未來或引入「同股不同權」上市制度，而在貸款質素逐步改善之下，內銀股可看高一線，可留意中行（3988）和招行（3968）。