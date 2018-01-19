  • 2018年1月19日 星期五
  • 18º
  • 88%
熱門： 萬寧羅老太墨魚丸野豬荷官

日報新聞 > 財經

﻿美債孳息升至十個月新高

2018-01-19 列印
　　聯儲局周三出爐的《褐皮書》顯示，轄下12個區幾乎全部錄得適度至溫和的增長，大部份地區的勞工市場持續有緊絀現象，有聯儲局官員擔心經濟過熱，認為今年加息次數可能較預期的3次多。美國10年期國債孳息昨日升破2.6厘，見10個月新高。

　　美股周三再創新高收市後，周四初段出現回吐，杜指曾跌57點，見26057點。新出爐的就業數據和樓市數據好壞參半，大摩上季業績好過預期，大市在房地產和家品商領跌下回軟。

　　杜瓊斯工業平均指數今晨四時報26061點，跌53點，納斯達克指數升9點，報7308點。

　　滙控（005）美國預託證價格曾見86.73港元，較香港收市價升1.28港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見449.45港元，較香港收市升1.65港元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd