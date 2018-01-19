﻿希瑪再狂升逾五成 純屬資金炒作忌高追

希瑪眼科股價大升，林順潮夫婦的身家也水漲船高，以持有希瑪眼科7.23億股，佔72.27%股權計算，其身家已突破111億元，令林順潮一周內，便搖身一變成為坐擁百億元的富豪。
歐化超購逾1107倍
股市暢旺，恒指創新高之餘，新股熱潮持續，在香港以「歐化傢俬」商標從事傢俬零售業務的歐化國際（1711）公開招股今日截飛，孖展認購理想，綜合7家證券商共為其借出近137.5億元孖展額，相當於公開發售集資1240萬元計，超購逾1107倍。歐化國際的孖展認購有逾575張「頂頭槌」飛，每張620萬元，其中逾500張來自輝立證券，另外75張來自英皇證券。
今日有三隻新股上市，據耀材證劵暗盤交易顯示，檳傑科達（1665）暗盤收報1.05元，較上市價1元，高5%，每手4000股帳面賺200元。Atlinks（8043）暗盤收報0.88元，較上市價0.5元，高76%，每手5000股帳面賺1900元。迎宏控股（8513）暗盤收報0.89元，較上市價0.65元，高36.9%，每手4000股帳面賺960元。
兩隻昨日上市的新股，甘肅銀行（2139）昨開市報2.83元，較招股價2.69元，高5%，收報2.88元，較招股價高7%，每手1000股帳面賺190元。網絡產品製造商Zioncom（8287）表現則未如理想，高開低收，高見0.56元，收市報0.375元，較招股價0.43元，較招股價跌12.8%，每手10000股帳面蝕550元。