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﻿希瑪再狂升逾五成 純屬資金炒作忌高追

2018-01-19 列印
        希瑪眼科（3309）股價以「火箭升空」姿態維持升勢，昨日更一度爆升近一倍，高見19.9元，惟尾段升幅收窄，收市報15.4元，升58%。相比招股價2.9元，4日累計升幅高達4.3倍，表現比早前上市的閱文（772）更為優勝，市值升至154億元，而大股東林順潮持股逾72%計，身家高達111億元，成為真正的富豪醫生。有分析指希瑪市盈率升至257倍，現時純屬資金炒作，未入貨的投資者不宜高追。

        希瑪眼科股價大升，林順潮夫婦的身家也水漲船高，以持有希瑪眼科7.23億股，佔72.27%股權計算，其身家已突破111億元，令林順潮一周內，便搖身一變成為坐擁百億元的富豪。

歐化超購逾1107倍

　　股市暢旺，恒指創新高之餘，新股熱潮持續，在香港以「歐化傢俬」商標從事傢俬零售業務的歐化國際（1711）公開招股今日截飛，孖展認購理想，綜合7家證券商共為其借出近137.5億元孖展額，相當於公開發售集資1240萬元計，超購逾1107倍。歐化國際的孖展認購有逾575張「頂頭槌」飛，每張620萬元，其中逾500張來自輝立證券，另外75張來自英皇證券。

　　今日有三隻新股上市，據耀材證劵暗盤交易顯示，檳傑科達（1665）暗盤收報1.05元，較上市價1元，高5%，每手4000股帳面賺200元。Atlinks（8043）暗盤收報0.88元，較上市價0.5元，高76%，每手5000股帳面賺1900元。迎宏控股（8513）暗盤收報0.89元，較上市價0.65元，高36.9%，每手4000股帳面賺960元。

   兩隻昨日上市的新股，甘肅銀行（2139）昨開市報2.83元，較招股價2.69元，高5%，收報2.88元，較招股價高7%，每手1000股帳面賺190元。網絡產品製造商Zioncom（8287）表現則未如理想，高開低收，高見0.56元，收市報0.375元，較招股價0.43元，較招股價跌12.8%，每手10000股帳面蝕550元。
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