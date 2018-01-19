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﻿內地GDP增長6.9%勝預期

2018-01-19 列印
　　內地去年國內生產總值（GDP）規模達82.71萬億元（人民幣，下同），增長6.9%，增速為七年以來首次回升，第四季度GDP為6.8%，高於中央年初設定6.5%左右的目標，表現略超出市場預期。第一季度經濟增速為6.9%，第二季度為6.9%，第三及第四季度均為6.8%，6.8%。統計局昨公佈，2017年內地規模以上工業增加值按年增長6.6%，與預期持平，增速較上年提升0.6個百分點。其中，12月的工業增加值按年增長6.2%，略好於預期。同時，全年固定投資63.17萬億元，按年增長7.2%。全年房地產開發投資10.98萬億元，按年增長7%。
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