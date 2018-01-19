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﻿海航料短期解決資金問題

2018-01-19 列印
　　市場多番傳出海航系存在資金壓力，海航集團主席陳峰昨接受路透社訪問時，罕有承認面對融資困難。不過，他仍然大派定心丸，並相信海航能解決短期的現金短缺問題，繼續健康穩定發展。陳峰首次承認，海航存在流動性問題，是因為海航進行了大量的併購，而且挑戰愈發嚴峻，期望海航一下子「完全掌控形勢」是不切實際。消化集團收購和整合業務都「需要時間」。《華爾街日報》引述一份文件指海航現時負債約1000億美元，集團為集資還債，近期正積極向員工推銷一隻理財產品，有關產品入場費高達10萬元人民幣，年化回報率達9.5%，息率回報最高達39%，目標為集資3億元人民幣。
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