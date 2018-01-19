﻿康宏爭權今對簿公堂 朱曉燕訴訟被挑戰

康宏董事爭權官司，今日法庭決戰！代表大股東郭曉群的律師林炳昌向本報表示，股東兼答辯人之陳佩雄的代表律師將於今日聆訊上，提出剔除訴訟，理由是入禀呈請的朱曉燕並非「實名股東」，加上本報日前報道朱曉燕與康宏總裁吳榮輝以同一地址登記在本港購買物業，將是有力理據質疑康宏是否有違反上市規則中的披露要求。



吳榮輝回應本報查詢指，經諮詢法律意見後，由於事件已進入司法程序，故不作回應。



於上月康宏股東特別大會上，被稱為「台灣幫」的現任主席陳志宏，以有「獨立小股東」朱曉燕入禀控告被指為「深圳幫」的股東郭曉群和陳佩雄等，及要求取消2015年的配股交易為理據，認為郭曉群持有的股份所賦予的投票權無效，因而在股東會上「大獲全勝」，成功堵截罷免議案通過。



不過，據本報日前偵查得到資料顯示，朱曉燕曾與康宏總裁吳榮輝用同一地址登記在本港購買物業，林炳昌認為，此乃有力理據提出兩大質疑，一是朱曉燕作為「獨立小股東」的獨立性，二是朱和吳之間存在的關連。林炳昌指，據上市規則，若二人屬夫妻或同居關係，便已構成關聯人士，屬於需要披露的資料。若屬實，現時朱、吳不但沒有披露雙方關係，更偽稱為「獨立」小股東，以此為由廢除郭之投票權，做法難以合理。林炳昌續指，法律上，小股東告其他股東亦難以成立。



非實名股東無法提訴



林炳昌指，今日聆訊將由陳佩雄的代表律師提出剔除訴訟。他解釋，由於康宏是開曼群島註冊公司，故須於本港委託一公司註冊代理人，而公司的所有股東、董事、秘書等人士均須與康宏公司註冊代理人登記，才被視為「實名股東」，否則便不是康宏股東。由於律師團隊翻查康宏公司註冊代理人的登記資料，並無發現有名為「朱曉燕」的實名股東，故不構成訴訟條件，因此要求剔除。