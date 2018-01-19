﻿康宏爭權今對簿公堂 朱曉燕訴訟被挑戰

吳榮輝回應本報查詢指，經諮詢法律意見後，由於事件已進入司法程序，故不作回應。
於上月康宏股東特別大會上，被稱為「台灣幫」的現任主席陳志宏，以有「獨立小股東」朱曉燕入禀控告被指為「深圳幫」的股東郭曉群和陳佩雄等，及要求取消2015年的配股交易為理據，認為郭曉群持有的股份所賦予的投票權無效，因而在股東會上「大獲全勝」，成功堵截罷免議案通過。
不過，據本報日前偵查得到資料顯示，朱曉燕曾與康宏總裁吳榮輝用同一地址登記在本港購買物業，林炳昌認為，此乃有力理據提出兩大質疑，一是朱曉燕作為「獨立小股東」的獨立性，二是朱和吳之間存在的關連。林炳昌指，據上市規則，若二人屬夫妻或同居關係，便已構成關聯人士，屬於需要披露的資料。若屬實，現時朱、吳不但沒有披露雙方關係，更偽稱為「獨立」小股東，以此為由廢除郭之投票權，做法難以合理。林炳昌續指，法律上，小股東告其他股東亦難以成立。
非實名股東無法提訴
林炳昌指，今日聆訊將由陳佩雄的代表律師提出剔除訴訟。他解釋，由於康宏是開曼群島註冊公司，故須於本港委託一公司註冊代理人，而公司的所有股東、董事、秘書等人士均須與康宏公司註冊代理人登記，才被視為「實名股東」，否則便不是康宏股東。由於律師團隊翻查康宏公司註冊代理人的登記資料，並無發現有名為「朱曉燕」的實名股東，故不構成訴訟條件，因此要求剔除。