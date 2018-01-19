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﻿富衛新計劃未知疾病照受保

2018-01-19 列印
　　富衛保險委託港大民意研究計劃調查發現，近半數在職港人在遇上嚴重意或疾病而需停工休養至少兩個月時，只可維持最多半年生活開支。因應市場的需要，富衛推出突破傳統危疾保險限制的「生活守護保障」計劃，不再按危疾清單賠償受保人，即使未來出現的未知疾病照樣受保，只要身體健康狀況對生活造成重大影響，並符合指定條件，便作出賠償。富衛集團產品定位部主管Timon Templeton表示，該公司新推的「生活守護保障」計劃，保障範圍除包括常見的危疾外，受保人患病、意外受傷，甚至未知疾病對日常生活或健康構成重大影響亦受保。
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