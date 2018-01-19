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﻿星展設網上資金管理平台

2018-01-19 列印
　　星展銀行推出免費網上財資及現金管理虛擬工具平台「DBS Treasury Prism」，推出至今約一星期，有逾100間企業使用該平台服務。星展銀行環球金融交易服務銷售主管Mark Troutman指，企業向供應商支付現金，抑或收回銷售款項，都涉及現金管理服務，但由於各國稅制、監管條件均有不同，都增加企業管理現金複雜性。內地企業業務日趨國際化，而本港是不少內地企業「走出去」的「跳板」，相信此趨勢將持續。星展香港環球金融交易服務總監梅素芬認為，虛擬工具平台有助星展擴大潛在客戶群的接觸面，相信用戶得到即時建議後，部份會選用該行的服務，但未有透露企業客戶增長的情況或目標。

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