﻿IFC外望——陳德霖：該以九七樓市泡沫為鑑

中港樓市高企，已脫離一般市民的負擔能力，並成為政府的棘手問題。金管局總裁陳德霖昨於第九屆中國經濟國際研討會開幕辭時，就以房地產市場為題指出，借鑑九十年代以來香港及歐美的樓市泡沫爆破，印證人們總在泡沫頂峰時認為今次情況有別過往的想法是天真、可笑的。



陳德霖表示，對政府和監管當局來說，樓市很可能是最複雜、最難理解、最難管理好的市場，理由包括住房是市民的基本生活需要，幫助老百姓置業屬正常的公共政策，但一般人買樓需借長年期及高槓桿的按揭貸款；樓市的真正居住需求、投資和投機行為的分界線非常模糊，難以區分；政府鼓勵置業的政策措施，如稅務優惠、寬鬆的貸款門檻等，加上供應失衡等其他因素，或會導致樓市出現過熱或形成泡沫，以及過往的樓市泡沫均由寬鬆的信貸環境所催生，以致樓市泡沫爆破難免會對金融系統和經濟整體上造成重大衝擊。



他列舉九七年香港樓市泡沫爆破、○三年本港樓市下跌，以及○七及○八年歐美樓市泡沫爆破引來破壞性後果為例，指出大多數人在上升周期或是「牛氣沖天」時並沒意識到，或者不相信樓市有泡沫。



在泡沫的頂峰時期，人們總會找出很多理由來證明「這次跟以前不一樣」。回顧歷史，現可意識到這種說法有多麼天真和可笑。



基金公會：雙股權不符投資者利益



「同股不同權」爭議塵埃落定，但香港投資基金會昨日再就雙股權架構發表意見，指不符合投資者利益，但明白即將落實新制度已是既成事實，公會將繼續收集意見，向交易所和監管機構反映，期望在落實新制度的過程中，爭取為投資者設立最大的保障措施。



公會指，雙股權制大大削弱投資者可以影響公司管理層的能力。由於基金經理對客戶有授信責任，若雙股權制股份被納入在部份基金所追蹤的指數時，基金經理對客戶所負的責任更為被動。摩根資產管理股票投資總監Johnathan Lowe指出，明白雙股權制為現時市場需要，但認為長遠下去，投資者會漸見其風險。創裕投資管理副總監周尚頤則指，公司管治的透明度，可在某程度上彌補股權架構對投資者保障所做得不足之處。



Lowe又建議，應將現時小股東對董事會提出罷免門檻由10%降至5%，以及將獨立非執行董事在董事會的比例提升至50%。



高瞻