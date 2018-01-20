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﻿連續五周上揚 港股收32254點再創新高

2018-01-20 列印
　　美股三大指數周四下跌，港股表現反覆，曾一度跌穿32000點，惟低位見支持，報32254點，升0.41%，再創歷史新高，成交額則縮至約1600億元。總結全周，恆指累升2.7%或842點，已為連續第五周上升。國指全周累升5.7%或711點，連升六周，並創2016年7月中以來最大升幅。

　　第一上海首席策略師葉尚志表示，大市近期升勢較急，技術上需要整固，預計下周仍將以整固為主，以待進一步上揚，短期支持位為31600點。目前恒指估值僅為13至14倍，屬於較便宜水平，中長線仍看升，正考慮上調原先今年目標價33000至34000點。環球經濟仍處於復甦趨勢，內地經濟增長也處於平穩水平，惟需要留意美國加息步伐對市場的影響。

希瑪回落16%

　　半新股希瑪眼科（3309）連日大升後終見調整，全日大跌16.36%至12.88元，但較招股價2.9元仍高3.4倍。港交所（388）遭美銀美林維持跑輸大市評級，認為市場期望過高，全日收報294.8元，跌0.94%。

　　騰訊（700）高位爭持，收市升1.03%，報452.4元，成交高達66.49億元，為全日成交額最大股份。中資金融股普遍上揚，中國平安（2318）收報93.3元，升0.86%，成交額達54.67億元，為成交第二大股份。建設銀行（939）收報8.48元，升0.71%。

　　中國人保（1339）收報4.37元，升2.82%，重慶銀行（1963）收報6.87元，升1.78%，中信銀行（998）收報6.18元，升1.14%，盛京銀行（2066）收報6.68元，升1.21%，農業銀行（1288）收報4.5元，升1.12%。中國財險（2328）收報17.14元，升1.06%。

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