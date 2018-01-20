﻿連續五周上揚 港股收32254點再創新高

癌症愈早發現，治瘉的機會便愈高。美國約翰霍普金斯大學的科學家研究出一種簡單的驗血程序，可以在很早期偵測到八種常見的癌症，包括肝癌、胃癌、卵巢癌、胰臟癌、肺癌、直腸癌，乳癌和食道癌，準確度達七成。 科學家希望將來有一天，利用這種方法替人檢查，在病癥出現之前便偵察得到，好讓病人及時治療。不過，也有科學家保持審慎態度，指發展這種技術成為有用的醫療工具，還有漫長的路要走。這種測試技術取名為「Cancerseek」，主要是檢驗一個人的血液中是否有癌症出現的跡象。當人體內長出腫瘤的早期，突變的DNA會聯同特有的蛋白質進入血液。如果在這段時間察覺到有癌變跡象，便可以及時治療，防止癌細胞生...

2018-01-20