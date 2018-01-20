﻿證監倡修訂回購守則

其他建議修訂旨在釐清在所有與該兩份守則有關的交易中與收購執行人員、收購委員會及收購上訴委員會交涉的人的責任，藉以規定他們從速合作並提供協助，以及提供真實、準確和完整的資料。
此外，是次諮詢亦建議修訂「聯繫人」一詞的定義，以及修改在其他司法管轄區沒有訂明強制取得證券權利的情況下獨立股東批准取消上市地位的要求。
一年一度日本櫻花季節又再來臨，當地多個氣象團體近日紛紛推算開花期，不少港人已制定外遊計劃，帶旺賞櫻團。有旅行社表示，最受歡迎的賞櫻團仍屬京都、大阪等城市，惟近年不少市民為賞「頭啖櫻」，二月開花的伊豆河...
2018-01-20
甘肅酒泉衛星發射中心周五（十九日）中午，成功發射搭載六顆衛星的長征十一號固體運載火箭，將吉林一號視頻零七星、零八星和四顆小衛星，精確送入預定軌道。這亦是長征十一號火箭繼早前連續發射「一箭四星」、「一箭五星」成功後，再一次突破多星發射，達至「一箭六星」，同時這也是其首次「全商業發射」。 據悉，今次長征十一號搭載的六顆衛星包括：吉林一號視頻零七星、零八星，湘江新區號衛星、全圖通一號衛星，淮安號衛星和一顆加拿大小衛星，是中國首次為國際用戶供發射服務。 航天科技集團一院長征十一號火箭總指揮楊毅強說，長征十一號火箭發射的六顆衛星涉及四家用戶和多種用途，發射用戶多且發射服務樣式複雜。任...
2018-01-20
癌症愈早發現，治瘉的機會便愈高。美國約翰霍普金斯大學的科學家研究出一種簡單的驗血程序，可以在很早期偵測到八種常見的癌症，包括肝癌、胃癌、卵巢癌、胰臟癌、肺癌、直腸癌，乳癌和食道癌，準確度達七成。 科學家希望將來有一天，利用這種方法替人檢查，在病癥出現之前便偵察得到，好讓病人及時治療。不過，也有科學家保持審慎態度，指發展這種技術成為有用的醫療工具，還有漫長的路要走。這種測試技術取名為「Cancerseek」，主要是檢驗一個人的血液中是否有癌症出現的跡象。當人體內長出腫瘤的早期，突變的DNA會聯同特有的蛋白質進入血液。如果在這段時間察覺到有癌變跡象，便可以及時治療，防止癌細胞生...
2018-01-20
近年馬頭角一帶先後有多個單幢新盤推出，當中由其士國際、寶聲集團及市建局合作發展的津匯，昨日（19日）公佈首批51伙價單，計及最高5%折扣後，入場費399.9萬元，折實平均呎價19,151元，料最快本月...
2018-01-20
美股三大指數周四下跌，港股表現反覆，曾一度跌穿32000點，惟低位見支持，報32254點，升0.41%，再創歷史新高，成交額則縮至約1600億元。總結全周，恆指累升2.7%或842點，已為連續第五周上升。國指全周累升5.7%或711點，連升六周，並創2016年7月中以來最大升幅。 第一上海首席策略師葉尚志表示，大市近期升勢較急，技術上需要整固，預計下周仍將以整固為主，以待進一步上揚，短期支持位為31600點。目前恒指估值僅為13至14倍，屬於較便宜水平，中長線仍看升，正考慮上調原先今年目標價33000至34000點。環球經濟仍處於復甦趨勢，內地經濟增長也處於平穩水平，惟需要...
2018-01-20
智利翼鋒阿歷斯山齊士加盟曼聯在即，勢必趨化紅魔前鋒線競爭，首當其衝便是與「山神」同位置的安東尼馬迪爾和桑馬達，兩人在今晚英超作客般尼必使出渾身解數，證明自己價值，客勝放心去馬。 （now621台、LeSports HK App今晚11:00直播） 據報山齊士的家人和朋友周四已搶先一步飛抵曼徹斯特，為轉會記者會做好準備。而被傳一換一交易到兵工廠的紅魔中場米希達利恩，同日在操練時與隊友合照告別，看來交易接近成事。 山齊士加盟紅魔後，在領隊摩連奴的「四二三一」陣式下勢必擔任左翼或右翼，與安東尼馬迪爾和桑馬達爭位。不過馬迪爾在上輪英超射入世界波，本季聯賽累積八球四助攻，他矢...
2018-01-20
臨近農歷新年，各時尚品牌已展開減價行動，Zoey今次特別精選了Accessorize及Pedder Red兩大潮牌的抵買貨品予各位姊妹，當中不約而同低至三折發售，難怪掃貨掃得特別興奮！ 手袋配飾 抵價...
2018-01-20
明晚舉行的《萬千星輝頒獎典禮》肯定是近日熱話，不少藝員都親自出動，甚至好似唐詩詠咁有舊愛（疑似做番現任）洪永城幫手拉票。憑《踩過界》「盲俠文申俠」大受歡迎的王浩信，早前已奪《星和無線電視大獎－最佳男主...
2018-01-20
謝曉瑩與夫婿高潤鴻創立「金靈霄」，之後，在粵劇出現劇本荒的今天，親自編演了兩部全新作品，一部是《宋徽宗‧李師師‧周邦彥》；另一部是《風塵三俠》。兩部劇的文武生均為龍貫天，另一重要男角則是阮兆輝。 兩劇...
2018-01-20
前香港馬「崇山寶 」退役後運往澳洲，本想在當地享受退休生活，但後來幕後改變主意，希望多跑幾場才退役，於是便交由練馬師艾馬殊及翟世民訓練，自從去年十二月起，「崇山寶 」至今四次試閘全數勝出後，將於今午在費明頓馬場復出，角逐一千米表列賽肯辛頓錦標，並由薛凱華策騎，目前牠更被捧成四倍半大熱門。 馬場浮世繪
2018-01-20