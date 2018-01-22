﻿港股上試32500關 美政府「停擺」成隱憂

港股上周五繼續創新高，加上美股和A股近期表現同樣理想，分析員預期本周恒指有望再下一城，上試32500點關；惟美國參議院未能通過預算法案，聯邦政府要停止運作，或對美股構成影響，成為港股今天開市的隱憂。



美國國會參議院周末未能通過向聯邦政府作出臨時撥款，聯邦政府要停止運作。但在停止運作前夕的上周五，美股並無受到影響，標指和納指更創收市新高，主要由企業業績和盈利指引樂觀所帶動。此外，上周五港股美國預託證券（ADR）全面造好，滙控（005）折合港元收報86.55元，較本港升1.34%；騰訊（700）則折合港元收報454.93元，較本港升0.56%。



美國政府並不是第一次停止運作，對上一次為奧巴馬政府期間，即2013年10月1日到17日，聯邦政府停止運作。當年政府停擺，主要原因是在實施患者保護與平價醫療法案上，出現嚴重分歧，最終以各政黨同意延長債務上限，才結束停擺。除了2013年外，1995年12月亦曾試過聯邦政府停止運作，但對美股的影響亦有限，股市未有出現大跌情況。



A股本周68家限售股解禁



另一方面，內地A股本周共有68家公司限售股陸續解禁，合計解禁數量有227.25億股，按上周五收盤價計算，解禁市值為2993.44億元人民幣，較上周解禁市值528.64億元，大幅上升4.66倍，為今年以來最大解禁潮。按上周五收市價計算，解禁市值最高3家公司分別為申萬宏源、和萬達電影，市值分別為705.23億元人民幣、622.63億元人民幣和371.57億元。與此同時，持股順豐5%以上股東嘉強順風（深圳）股權投資合夥企業，計劃減持順豐股份，減持不超過約8千萬股，作價不低於每股45元，較上周五（19日）收市價折讓9.78%，料套現81億元人民幣。



耀才證券金融集團研究部總監植耀輝表示，過去美國政府也曾停止運作，但對美股影響不大，他相信只要美國短期能解決事件，不會波及到香港。另一方面，他認為港股本周有望延續上周強勢，因為A股和北水流入均表現強勁，加上投資情緒趨向樂觀，均有利港股，植耀輝預期恒指本周有望試上32500點水平。