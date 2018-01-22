﻿A股現分化 經濟周期改變

隨着內地經濟由生產型轉向消費型，很多行業在優勝劣汰的過程中已登上龍頭地位，加上國家近年大力推動投資者參與保險和養老基金，令內地投資者更為追捧盈利能力強的股份，促使市場轉換投資風格。荷寶投資管理亞太股票聯席主管及中國首席投資總監繆子美接受本報專訪時認為，情況反映新一輪國內經濟周期改變已經啟動，並已體現在港股去年升幅由大型藍籌主導之上，料此風格於2018年將會持續。



早前內地公佈一項統計指，A股走勢於過去的一年出現分化──大盤股造好，細價股則造淡，繆子美指，這是反映市場正在切換風格。時間上，可追塑至2016年初，由被內地稱為「白馬股」的低估值的大型價值投資類股份拉開序幕。



繆子美解釋指，自2015年的A股股災後，國家成立「國家隊」維穩基金，又以大規模的「供給側改革」、「去產能」、「去槓桿」等政策推動經濟轉型。甫入2016，政策漸見成效，市場逐漸回升，新一個經濟周期開始形成，而行業龍頭往往最能受惠於經濟周期的起始階段，因此盈利增長特別快。