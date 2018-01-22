﻿歐化擬推新品牌 吳冠強：零售黑夜已過 對拓展海外持開放態度

招股超購逾1100倍的歐化國際（1711），其行政總裁吳冠強表示，目前本港零售市道最差的時間已經過去，樓市旺也有利行業，而除了宏觀因素外，業務增長動力也有不少來自於回頭客。



歐化國際重視如何透過不同產品去滿足市場需求，包括該公司擬推出「@Home自我家」新品牌店舖，推出窄型及可收縮型的家具產品，迎合本港小型面積單位需求，擴大中檔客戶群。



超購逾1100倍



歐化國際上周五截止認購，超購近1108倍，孖展「頂頭槌」飛逾575張，是次共發行2億新股，發售價每股0.38元至0.62元，每手1萬股，入場費6262元，集資淨額約8130萬元，於本月29日掛牌。其目標客戶主要為中高端收入客戶群，而自有品牌「歐化寶」則主打大眾市場。吳冠強表示，目前自有品牌佔總收入僅約8%左右，未來期望能有提升，隨著新品牌的加入，期望不同種類的客戶市場均能一齊發展。



目前歐化國際銷售以本地市場為主，吳冠強表示，對未來會否開拓海外市場持開放態度，但目前並不急於拓展其他市場，認為本港市場仍有一定的發展空間，本港家具行業較為分散，未來隨著對於中檔市場的開拓、人口及新樓供應增長等，均將有利發展。



該次上市資金部份會用於開設實體店舖，對於零售行業網購發展趨勢，該公司已有透過自有的歐化寶網站及HKTV mall 開始網上銷售。吳冠強表示，相較鞋子服裝等零售品，家具產品客人始終傾向親身「試吓feel吓坐吓」，暫未有察覺到由實體至網購的大規模轉移情況。