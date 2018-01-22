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﻿龍皇機械化解人手不足

2018-01-22 列印
　　「請唔到人洗碗，又請唔到人落單」，一直都是本港飲食集團面對的世紀難題。不過，一向「計仔多多」的幟哥，卻想到以招攬新移民以及將廚房機械化，以紓解飲食業人手不足的燃眉之急。

　　幟哥表示，現時飲食業普遍都以聘請新移民為主，亦有一部份家庭主婦，尚算解決部份勞工短缺壓力。他指聘請一位樓面一般約1.4萬元，而洗碗的更逾1.8萬元，流失率約為11%至12%。他又言「我都想請「90後」，佢地肯做，我就請，但現時的「90後」學歷高，較少投身飲食業」，望未來能夠輸入外勞解決飲食業人手短缺的問題。
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