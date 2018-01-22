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﻿減產石油協議或延長至明年

2018-01-22 列印
　　為了推高國際油價，沙特阿拉伯能源部長Al-Falih呼籲，減產石油協議於2018年底截止後， 繼續配合減產，希望減產協議有機會延長至2019年。

　　Al-Falih呼籲石油輸出國家組織（OPEC）與非油國組織（non-OPEC） 的減產石油合作，可望延長至2019年，Al-Falih在出席由該兩個組織舉行會議前表示，不應該把減產努力局限於2018年，而是期望與他們討論出一個更長遠的合作架構。減產石油協議由去年1月起實施，油國組織表示，自減產協議生效後至今，每天減產180萬桶石油，並指執行率達122%。 至於本周經濟數據方面，焦點有今天（22日）下午美國參議院或再就預算法案進行投票；周二（23日）美國總統特朗普出席世界經濟論壇，市場均留意其言論。
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