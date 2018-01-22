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﻿實力股起底——金山軟件中長線看35元

2018-01-22 列印
　　金山軟件（3888）旗下主要包含遊戲、辦公軟件、金山雲和獵豹移動四大業務板塊，集團最艱難時刻已經過去，股價自去年10月開始轉強。筆者看好集團未來各項業務潛力將全面釋放，帶動收入增長、利潤率改善。

　　筆者建議可於26.6元買入，中長線目標價35元。金山軟件上周五收報27.8元。

　　延續去年第四季強勁增長勢頭，筆者相信集團今年業績會更佳，預期雲業務在2017年及2018年增長分別可達80%及55%。另外網遊業務今年走勢保持強勁，WPS辦公軟件業務亦有顯著增長。

遊戲業務潛力強大

　　事實上，中金旗下遊戲業務潛力強大，《劍網3》重制版於去年年底開啟公測，並保持快速換代更新。重制版雖不直接刺激流水增長，但可增強粘性，延續《劍網3》超長生命周期。

  金山雲發展一直走勢強勁，有關業務剛宣佈再獲2.2億美元融資，有望帶動此業務價值更上一層樓。從2012年成立開始，金山雲增長極速，通過遊戲與視頻兩大垂直領域，迅即成為行業領先。相信未來在不斷改善質量下，配合更平衡發展，可以鞏固領先地位，甚至有望收窄虧損率。

　　金山軟件截至2017年9月底止第三季業績，錄得純利2.38億元（人民幣，下同），按年升68.29%；每股盈利18分。

  期內營業額13.03億元，按年升16.01%；當中來自網絡遊戲收益為7.47億元，較上年同期下降6%；來自雲服務收益為3.58億元，較上年同期增長80%，來自辦公軟件及服務以及其他收益為1.98億元，較上年同期增長50%。毛利7.44億元，按年升6%。

利貞
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