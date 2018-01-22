—中國電動車初創蔚來的總部將落戶上海，並計劃在2020年，在計劃在全中國興建超過1100座換電站，投放超過1200輛流動充電車。據內媒報道指，正考慮最早於2018年在美國進行上市，並已引入包括騰訊（700）在內的多名投資者，將集資超過10億美元，用以開發新電動汽車技術。
—中國新城鎮發展（1278）宣佈，其間接全資附屬公司新城鎮教育申請認購4000萬美元的基金份額（相等於3.12億港元），並向投資基金的承諾，出資將與其他合夥人的承諾出資總額相同，但最高不超過5000萬美元（相等於3.9億港元）。
—中國動向（3818）公佈進行兩項配股集資行動，包括向多名關連認購人配售合共1.2311億股，每股作價1.35元，即較上周五收市價1.49元折讓9.4%，集資約1.66億港元。另外，集團亦向管理層配售合共7920萬股，每股作價同為1.35元，集資1.069億元。上述兩宗配售所得款項淨額約2.73億元，所得款項將用作一般營運資金。完成上述配股行動之後，大股東Poseidon Sports Limited持股量將由39.64%攤薄至38.27%，至於Talent Hill Group Limited持股則由1.14%減至1.11%。至於集團執行董事張志勇持股量則由2.44%增至2.78%，另一執行董事陳晨亦由2.06%增至2.62%。
—在深圳上市的順豐控股昨天宣佈，股東嘉強順風計劃減持不超過1.8%，而蘇州工業園區元禾順風同樣計劃減持不超過1.8%；公司監事劉冀魯計劃以大宗交易或集中競價交易方式減持股份，減持比例不超過0.46%。該等股東的減持價格，均不低於每股45元人民幣。
—內地傳媒報道，樂視網將於1月23日（周二）召開終止重組暨公司經營情況說明會，樂視網極有可能在下周復牌，內地傳媒從相關渠道獲悉，最有可能是下周四（1月25日）復牌。此外，樂視網已終止更名新樂視，並稱將繼續全力解決債務問題。
—親親食品（1583）昨日公佈，向不少於6名承配人， 將配售合共9500萬股，佔擴大後已發行股本約16%，每股2.11元，較上周五收市價折讓約4.52%，該集團預期集資淨額約2億元。該集團認為，透過今次配售所得款項淨額用於開發、引進及推廣新產品，擴張及改造生產設施，加強銷售渠道的據點，以及推廣品牌，並用於未來潛在收購及業務合作。是次認購人為獨立專業、機構及或個人投資者，為獨立於公司及其關連人士的第三方。