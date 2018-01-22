﻿市場簡訊

—中國油氣（702）執行董事兼主席戴小兵及其全資擁有的中國油氣資源投資（「SOGRI」）分別所持有本公司的900萬股及2.15億股普通股，分別佔本公司已發行股本總額約0.05%及1.30%。鑒於公司股價於本月19日劇跌，SOGRI 及戴於同日內進行強制出售，並再購入4080萬股股份。緊隨強制出售和購入，SOGRI及戴博士分別所持有本公司之百分比權益已減少至本公司發行股總額約5.15%及 4.24%。







—中國電動車初創蔚來的總部將落戶上海，並計劃在2020年，在計劃在全中國興建超過1100座換電站，投放超過1200輛流動充電車。據內媒報道指，正考慮最早於2018年在美國進行上市，並已引入包括騰訊（700）在內的多名投資者，將集資超過10億美元，用以開發新電動汽車技術。







—中國新城鎮發展（1278）宣佈，其間接全資附屬公司新城鎮教育申請認購4000萬美元的基金份額（相等於3.12億港元），並向投資基金的承諾，出資將與其他合夥人的承諾出資總額相同，但最高不超過5000萬美元（相等於3.9億港元）。







—中國動向（3818）公佈進行兩項配股集資行動，包括向多名關連認購人配售合共1.2311億股，每股作價1.35元，即較上周五收市價1.49元折讓9.4%，集資約1.66億港元。另外，集團亦向管理層配售合共7920萬股，每股作價同為1.35元，集資1.069億元。上述兩宗配售所得款項淨額約2.73億元，所得款項將用作一般營運資金。完成上述配股行動之後，大股東Poseidon Sports Limited持股量將由39.64%攤薄至38.27%，至於Talent Hill Group Limited持股則由1.14%減至1.11%。至於集團執行董事張志勇持股量則由2.44%增至2.78%，另一執行董事陳晨亦由2.06%增至2.62%。







—在深圳上市的順豐控股昨天宣佈，股東嘉強順風計劃減持不超過1.8%，而蘇州工業園區元禾順風同樣計劃減持不超過1.8%；公司監事劉冀魯計劃以大宗交易或集中競價交易方式減持股份，減持比例不超過0.46%。該等股東的減持價格，均不低於每股45元人民幣。







—內地傳媒報道，樂視網將於1月23日（周二）召開終止重組暨公司經營情況說明會，樂視網極有可能在下周復牌，內地傳媒從相關渠道獲悉，最有可能是下周四（1月25日）復牌。此外，樂視網已終止更名新樂視，並稱將繼續全力解決債務問題。







—親親食品（1583）昨日公佈，向不少於6名承配人， 將配售合共9500萬股，佔擴大後已發行股本約16%，每股2.11元，較上周五收市價折讓約4.52%，該集團預期集資淨額約2億元。該集團認為，透過今次配售所得款項淨額用於開發、引進及推廣新產品，擴張及改造生產設施，加強銷售渠道的據點，以及推廣品牌，並用於未來潛在收購及業務合作。是次認購人為獨立專業、機構及或個人投資者，為獨立於公司及其關連人士的第三方。



