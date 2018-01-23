﻿恒指連升五日創新高 騰訊平保續破頂

港股昨日非但未受美國政府停擺影響，受A股造好刺激，加上3大強勢股騰訊（700）、平保（2318）和港交所（388）發威，恒指午後升勢進一步擴大，最多曾漲162點，創32417點歷史新高，恒指收報32393點，升138點，恒指連升5日，同樣創歷史收市新高。3大強勢股已合共推高恒指124點，其中騰訊和平保股價齊創新高。



恒指昨日早段表現略為反覆，高開22點後，隨即有沽盤湧現，令大市掉頭向下，最多曾挫208點，見全日低位32046點；不過，見低位後有買盤追入，恒指轉跌為升，升勢一直維持至收市，最多曾漲162點，創32417點日內新高，恒指收報32393點，升138點，成交1689億元。恒指連升5日，期內累升1054點，升幅達3.4%。國指則收報13204點，升25點。



騰訊、平保和港交所昨日成升市火車頭，騰訊升1.7%，收報460元；平保則漲3.1%，收報96.15元，兩隻股份股價均創新高，共推高恒指101點。



此外，港交所昨日最高曾見302.8元，見逾兩年半新高，收報301元，漲2.1%，貢獻恒指23點。



滙控（005）美國預託證價格報86.69港元，較香港收市價升1.69港元；騰訊（700）美國預託證價格報463.32港元，較香港收市升3.32港元。



相反，早前表現不俗的內銀股，昨日略為回吐，建行（939）、工行（1398）和中行（3988）跌幅由0.7%至1.4%，3隻股份合共拖低恒指58點。內房股昨日就繼續衝高，華潤置地（1109）則漲6.4%，收報30.1元，為昨日表現最好的藍籌股，貢獻恒指16點。中國海外宏洋（081）和富力地產（2777）分別升17.6%、10.2%。



美政府停擺 市場冷靜



由於中國市場需求疲弱，加上高售價壓抑換機需求，有傳iPhone X於今年停產，蘋果相關概念股昨日曾受壓，瑞聲科技（2018）昨日曾跌3.2%，低見131.5元，午後逐步收復失地，轉跌為升，收報137.2元，升近1%；舜宇光學（2382）則升1.6%，收報113.6元。



至於美股周一初段繼續好淡爭持，杜指曾跌97點，見25974點，其後倒升22點，標指和納指窄幅靠穩，曾再創新高水位。政府停運步入第三天，但市場相對冷靜，股市未見大幅波動。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報26136點，升65點，納斯達克指數升48點，報7384點，恒指ADR則報32607點，升214點。



富昌金融研究部總監譚朗蔚表示，近期大市輪流由不同板塊去支撐大市，加上恒指市底強，他留意到近期大市調整通常即日內完成，多數尾市會倒升，令到恒指支持位愈來愈高，32000點附近有較強支持。譚朗蔚認為除非A股急劇轉差，否則，預期恒指在農曆新年前走勢仍會向好。