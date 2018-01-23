﻿人幣基準利率料續平穩

田泰安前日憑「翔惑」贏馬後，季內頭馬數字已增至三十一場，明晚沙田泥賽，田泰安的六匹座騎中，多有泥戰賽績支持，有望繼續贏馬，他對首次增程出擊的「有得勁」和「威利熱流」就最睇好。 「有得勁」今季評三十八分低位起步，本身年僅四歲日漸成熟，終於前仗在千二泥賽找到出路，後上擊敗對手開齋，上仗升班再戰同程則落敗，明晚會增程跑一六五○米，田泰安坦言期望牠的表現會因而進步︰「『有得勁』前速甚慢，即使我不斷催策，依然要待牠跑順後才可逐漸加速。前仗在五班出戰，牠當然仍可以在短途賽後上贏馬，但升班後對手的實力強了，牠便需要在更合適的途程爭取成績，相信今次增程跑中距離會更合發揮，亦估計牠在早段可跑...

2018-01-23