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﻿人幣基準利率料續平穩

2018-01-23 列印
　　人民銀行參事盛松成表示，近期暫無必要提高人民幣的存、貸款基準利率，並預期今年內地貨幣政策將維持「不鬆不緊」。盛松成接受內地傳媒訪問時稱，中國金融市場利率上行更早於美國加息，未來市場流動性將較為緊張，預期市場利率或將在高位小幅波動。

　　盛松成指出，頻繁調整利率將不利於利率市場化及「去槓桿」的目標。中國應當致力維持基準利率穩定。他指出，「中國加息與美聯儲的加息是兩回事，貨幣政策應當有以不變應萬變。」他並表示，加息將進一步加重企業尤其是中小企業的成本與壓力，故近期沒有再提高存貸款基準利率的必要。

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